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Çevre Koruma Dairesi'nden Girne Belediyesine ceza

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Çevre Koruma Dairesi, Girne Kaşkar bölgesinde denize atık su deşarj edildiğini tespit ederek, Girne Belediyesi’ne cezai işlem uyguladı.

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Çevre Koruma Dairesi'nden Girne Belediyesine ceza

 

  Çevre Koruma Dairesi, Girne Kaşkar bölgesinde denize atık su deşarj edildiğini tespit ederek, Girne Belediyesi’ne cezai işlem uyguladı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çevre Koruma Dairesine dün gelen ihbar üzerine daire ekiplerinin olay yerinde inceleme yaparak, Girne Belediyesine ait arıtma tesisinde yaşanan arıza nedeni ile atık suyun denize deşarj edildiğini rapor ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Belediye ile yapılan görüşme sonucunda pompa istasyonunda gerçekleşen tıkanma dolayısıyla atık su deşarjının yaşandığı, müdahale edilip gerekli tamiratın yapıldığı bilgisi verildiği” de belirtildi.

Açıklamada, “Bu yaşanan çevre kirliliği nedeni ile bakanlığımıza bağlı Çevre Koruma Dairesi yetkilileri bugün Girne Belediyesi’ne giderek 28.000 Türk Liralık ceza ihbarnamesi kesmiştir. Girne Belediyesi aynı suçu aynı bölgede 20-03-2019 tarihinde de gerçekleştirmesi dolayısı ile 18/2012 Çevre Yasası 78 (3) maddesi gereği cezası artırılarak tebliğ edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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