Çevre için yeni tehdit

Birçok belediyenin çöplerini boşalttığı Güngör çöplüğünde yangın nedeniyle yeni çöp atıkları kabul edilmiyor. Bu da büyük bir çevre felaketine davetiye çıkarıyor.



Güngör çöplüğünde yangından dolayı yeni çöp dökülemiyor.

Birçok belediyenin çöplerini boşalttığı Güngör çöplüğünde yangın nedeniyle büyük sorun var. Yeni çöp atıkları kabul edilmiyor. Bundan dolayı her belediye kendine yakın bir noktada yeni çöplük oluşturmak zorunda kalıyor. Bu da büyük bir çevre felaketine davetiye çıkarıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait bir çöp kamyonunun Haspolat’taki arıtma bölgesine atık boşalttığını gösteren fotoğraflar, durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı konuyla ilgili kendi çözüm şekillerini sosyal medya hesabından paylaştı:

Harmancı şöyle dedi:

“Biliyorsunuz içişleri bakanlığının kontrolünde olan ve özel bir

İşletmeye çalıştırılması için ihale edilen Güngör çöplük alanı neredeyse 1 haftadır tesis içindeki yangından dolayı hiç bir atığı kabul etmiyor.

Topladığımız atığı boşaltabileceğimiz geçici alanlar da tarafımıza gösterilmiş durumda değil

Biz de LTB olarak tesis çöp kabulüne başlayana kadar arıtma tesisi bölgesinde bir alan yaratarak geçici olarak çöplerimizi bu alana aktarmaktayız. Aktardığımız çöpler Güngör çöp tesisi çöp kabulüne başladığında toplanarak Güngör’e aktarılacaktır. 1 haftadır Güngör’e çöp boşaltamayan diğer kurumların çöpleri nereye koyduğu kimsenin belli ki umurunda değil ama bizim en azından planlı bir uygulama yaptığımızı arayıp bilgi talep eden herkes öğrenebilirdi.

