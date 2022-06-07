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Çevre gönüllüleri, sahili temizledi

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TC Büyükelçiliği, Vakıflar İdaresi ve Genç Gönüllüler tarafından Karpaz bölgesindeki Ronnas sahilinde düzenlenen etkinlikte çevre gönüllüleri, çevre temizliği yaptı

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Çevre gönüllüleri, sahili temizledi
 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi iyilik gönüllüleri, Girne Evkaf İyilik Gönüllüleri Sorumlusu Oya Kutsal önderliğinde çevre temizliği yaptı.
Deniz kenarında çöpleri temizleyen iyilik gönüllüleri herkesi çevreyi ve doğayı temiz tutmaya çağırdı.
Öte yandan çevre gönüllüleri, Karpaz bölgesinde bulunan ve ülkenin en önemli yeşil kaplumbağa üreme alanlarından biri olan Ronnas sahilini temizledi.
5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Genç Gönüllüler tarafından düzenlenen etkinliğe, çoğunluğu öğrenci çok sayıda çevre gönüllüsü katıldı.


Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam yeşil kaplumbağaların üreme alanlarının bolca bulunduğu Ronnas sahilinde yürütülen projelerle ilgili çevre gönüllülerinin bilgilendirildiğini söyledi.
Tekçam, "Bu yaz, kaplumbağalara Ronnas plajını çok daha temiz ve güzel bırakmak istiyoruz." dedi.
Etkinliğe katılan çevreciler daha sonra Karpaz bölgesini gezdi

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