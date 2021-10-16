Çevre eğitimleri yaygınlaştırılıyor

Okul öncesinden başlayarak liseye kadar çevre eğitimlerinin yaygınlaştırılması için protokol imzalandı





Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi ile Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi, “Çevre Eğitimlerinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında protokol imzaladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun imza koyduğu protokol kapsamında, okul öncesinden başlayarak liseye kadar çevre eğitimlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, çevre eğitimlerinin okul öncesinde yaygınlaştırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde çocukların bütüncül gelişimini dikkate alacak etkinlik temelli ders planları ve kılavuz kitapçığı hazırlandı.

Bu ders yılından (2021-2022 eğitim ve öğretim yılı) itibaren pilot okullarda uygulanmasına başlanması planlanan projenin, pilot çalışmalar sonrasında öğretmen ve öğrencilerden gelecek geri dönütler doğrultusunda geliştirilerek, bir sonraki eğitim ve öğretim yılında tüm okullarda uygulanması hedefleniyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, eğitimin ilk kademesi olan okul öncesinden itibaren çevre bilincinin aşılanması için çevre dersinin müfredata konulacağını, hazırlanan protokolle 271 okulda, 59 bin öğrenciye çevre eğitimleri verileceğini söyledi.

Amcaoğlu, kendi uzmanları ve çevreyle ilgili uzmanlar tarafından hazırlanan projenin bu yıl seçilen pilot okullarda uygulanacağını, ardında ilerde çevrenin tüm okullarda müfredat konusu olacağını kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da imza töreninde yaptığı konuşmada, çevre bilincinin geliştirilebilmesinin ancak eğitim ile olabileceğini söyledi.

Bundan hareketle 2017 yılında sadece 9. Sınıflara yönelik başlatılan çevre eğitimin ana sınıftan lise son sınıfa kadar yayılabilmesi amacıyla projenin başlatıldığını aktaran Bakan Ataoğlu, hedeflerinin çevre bilinci bulunan bir toplum yaratmak olduğunu kaydetti. Bu yıl yeni öğretmen ihtiyacına gerek duyulmayacak şekilde pilot okullarda 19 Ekim itibarıyla ilköğretim, orta öğretim sınıflarında okutulan Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinin eğitim programları içerisinde kılavuz kitapçıklarla (modüler olarak) başlatılacağını anlatan Ataoğlu, bu yıl pilot okullarda başlatılacak bu uygulamanın önümüzdeki yıl tüm okullara yayılacağını vurguladı.

