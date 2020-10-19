"Çevre Dairesi yanında belediyelerinde alabileceği önlemler var"

Ombudsman Dizdarlı, gürültü kirliliği ile ilgili önlemler almak ve bu tür bir çevre sorununu gidermek açısından tek yetkili kurumun Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü olmadığını, belediyelerin de gürültü kirliliği ile ilgili alabilecekleri tedbirler ve yetkileri olduğunu ifade etti

Ombudsman Emine Dizdarlı, gürültü kirliliğinin, insan ve çevre sağlığı açısından önemli bir tehlike oluşturduğunu, önlem alınması gereken çevresel sorunlardan biri olduğunu belirterek, önlenmesi adına Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü ve belediyelerin yetkilerini kullanmaları ve işbirliği içerisinde çalışmalarının şart olduğunu belirtti.

Dizdarlı, gürültü kirliliği ile ilgili önlemler almak ve bu tür bir çevre sorununu gidermek açısından tek yetkili kurumun Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü olmadığını, belediyelerin de gürültü kirliliği ile ilgili alabilecekleri tedbirler ve yetkileri olduğunu ifade etti.

Ombudsman Emine Dizdarlı, Oscar Resort Otel’in sahibi Erdem Oskar'ın başvurusu üzerine hazırlanan raporunu yayımladı.

“GÜRÜLTÜ SINIR DEĞERİ 3 KEZ AŞILDI… ÇEVRE KORUMA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRMEDİ”

Dizdarlı, Püsküllü Mevki, Hasan Esat Işık Sokak’ta bulunan Oscar Resort Otel’in sahibi Erdem Oskar’ın, konu otelin hemen yanında bulunan Lord’s Palace isimli otelin, yaz mevsiminde açık hava kulübünde, kış mevsiminde ise kapalı mekanında haftada 3 gece yapılan yüksek sesli müzik faaliyetinden hem otel müşterilerinin hem de çevre sakinlerinin çok rahatsız olduğunu, defalarca şikayet etmesine rağmen Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü’nün rahatsızlığı giderici herhangi bir önlem almadığını iddia ederek Ombudsmandan yardım talebinde bulunduğunu kaydetti.

Raporda, Oskar’ın şikayeti üzerine Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü’nün gürültü kirliliğini gidermek amacıyla Lord’s Palace Otel işletmesine ciddi önlemler aldırmasının kayda değer olduğu belirtilirken ancak müdürlüğün yıl içerisinde yapmış olduğu ölçümlerde gürültü sınır değerinin 3 kez aşılmış olduğunu tespit ettiği halde yasa ve tüzükten kaynaklanan yetkilerini kullanmamasının yaratılan rahatsızlığın sonlandırılması açısından görevini layıkıyla yerine getirmediğini gösterdiği yer aldı.

“BELEDİYELERİN DE ALABİLECEKLERİ TEDBİRLER VE YETKİLERİ OLDUĞU AŞİKÂRDIR”

Başvuru konusu şikayetin Girne Belediyesi’nin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde de değerlendirildiği belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi:

“Nidai Güngördü, Girne Belediyesi’nin teknik olarak herhangi bir denetim yapamayacağını, gürültü kirliliği ile ilgili yetkili makamın Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü olduğunu vurgulamıştır. İşletmelere müzik izni vermek ve bu iznin koşullarına uyulup uyulmadığını denetlemek Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü’nün yetkisinde olmakla birlikte işyerlerinin işletme iznindeki koşullara uyup uymadığını denetlemek belediyelerin uhdesindedir. Sonuç olarak gürültü kirliliği ile ilgili önlemler almak ve bu tür bir çevre sorununu gidermek açısından tek yetkili kurum Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü değildir. Belediyelerin de gürültü kirliliği ile ilgili alabilecekleri tedbirler ve yetkileri olduğu aşikârdır.

Gürültü kirliliği, insan ve çevre sağlığı açısından önemli bir tehlike oluşturan ve önlem alınması gereken çevresel sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü ve Belediyelerin Yasa ve Tüzüklerden kaynaklanan yetkilerini kullanmaları ve işbirliği içerisinde çalışmaları şarttır.”