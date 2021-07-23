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Çevre Dairesi denize atık su bırakıldığı iddialarını inceledi

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Bir otelin arıtmasının arızalı olduğunu ve bu nedenle atık suyun arıtılmadan denize verildiği iddiası üzerine, yerinde denetim yapıldı

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Çevre Dairesi denize atık su bırakıldığı iddialarını inceledi

 Turizm ve Çevre Bakanlığı, bir otelden denize atık su bırakıldığı iddiaları üzerine yaptığı denetimde, söz konusu bölgede herhangi bir kirlilik gözlemlenmediğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir otelin arıtmasının arızalı olduğunu ve bu nedenle atık suyun arıtılmadan denize verildiği iddiası üzerine, yerinde denetim yapıldığı belirtildi. 

Çevre Koruma Dairesi Girne Birim personeli ve ilgili belediyeyle yapılan denetim sonucu, denizde herhangi bir kirlilik ve boru gözlemlenmediği kaydedildi.

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