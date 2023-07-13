Çevirmenlere yönelik iki toplumlu atölye düzenlendi

Proje Ofisinden yapılan açıklamada atölye çalışmasının ara bölgedeki Goethe enstitüsünde 8-9 Temmuz’da düzenlendi.
Kıbrıslı çevirmenlerin mesleki becerilerini geliştirmeyi amaçlayan iki günlük atölyede, Avrupa Birliği’ne akredite bir konferans tercümanı Michelle Hof görev aldı. Atölyeye her iki günde de otuzdan fazla Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk çevirmen katıldı.
Ardıl çeviride etkin dinleme becerileri, konuşma türleri ve zorluklarla başa çıkma stratejilerinin yanı sıra, iyi not alma ve ardıl çeviri uygulamaları üzerinde duruldu.
Düzenlenen etkinlikle Kıbrıs’ta sözlü ve yazılı çeviri yapan profesyonel çevirmenlerin mesleki dayanışmasının arttırılmasının da hedeflendiği kaydedildi.
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