“Çeviri alanında profesyonellerden destek alın”

IGLANGS Direktörü İsmet Gaziler “doğru çeviri”ye de vurgu yaparak, ülkemizde de zaman zaman yaşanan kurumsal çeviri hatalarının, mütercim tercümanlar ve bu alandaki profesyoneller vasıtasıyla ortadan kaldırılabileceğine inandığını belirterek, çeviri alanında her zaman profesyonel destek alınması gerektiğine işaret etti

Ülkemizde çeviri alanında faaliyet gösteren IGLANGS “30 Eylül Dünya Çeviri Günü” dolayısıyla mesaj yayınladı. IGLANGS Direktörü İsmet Gaziler imzasıyla yayınlanan mesajda ülkemizdeki mütercim tercüman ve benzeri meslek gruplarında çalışan bireylerin yeterince korunamadığına ve birlikte hareket edilebilecek bir birliğin de olmadığına vurgu yapıldı. Gaziler açıklamasında “doğru çeviri”ye de vurgu yaparak, ülkemizde de zaman zaman yaşanan kurumsal çeviri hatalarının, mütercim tercümanlar ve bu alandaki profesyoneller vasıtasıyla ortadan kaldırılabileceğine inandığını belirterek, çeviri alanında her zaman profesyonel destek alınması gerektiğine işaret etti.

IGLANGS Direktörü İsmet Gaziler’in açıklaması şöyle;

“Tarihi boyunca farklı hükümdarlıklara ve dillere ev sahipliği yapmış bir ada insanı olmaktan olsa gerek, yabancı dillere ve çeşitli kültürlere olan merakım küçük yaşlarda başladı. Yabancı dil öğrenmedeki yeteneklerimi ve yetkinliklerimi de keşfettikçe, 12 gibi küçük sayılabilecek yaşta ileride kesinlikle yabancı dilimi kullanacağım bir meslek edinmeye karar verdim. Türk Maarif Koleji eğitiminden sonra Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki lisans eğitimime Mütercim Tercümanlık bölümünde devam ettim ve 2013 yılındaki mezuniyetimden sonra profesyonel olarak çeviri hizmetleri vermeye başladım. Farklı sektörlerde de uzun zaman hizmet vermiş olmama rağmen, kendi mesleğimi icra etmeye devam ettim ve sonunda “Herkes en iyi bildiği işi yapmalıdır.” anlayışı ile 2020 yılının Mart ayında, “IGLANGS Multilingual Services” isimli çeviri işletmemde faaliyetlerime başladım.

İster öğretmenlik, ister edebiyat, ister çeviribilim olsun, dilbilim bağlantılı çalışma alanları, insan hayatı devam ettikçe gelişmeye ve içiçe geçmeye devam edecektir. Çünkü insan sosyaldir. Çağımız teknolojisi ile diller ve farklı kültürler arasındaki duvarlar incelmiştir. Ben de bu duvarlar arasında bir köprü görevi görmekten büyük keyif alıyorum.

“IGLANGS Multilingual Services” olarak, 2 buçuk yıldır 12 farklı dilde, birçok serbest çevirmenin emeğiyle hem yazılı hem de sözel alanlarda, Kuzey Kıbrıs’ın online çeviri platformlarının ilki olarak başarıyla hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu platformdan sadece çevirisi veya düzenlenmesi istenen metinlerin başvurusunu değil, serbest çevirmen olarak çalışmak isteyen meslektaşlarımızın iş başvurularını da alıyoruz. Böylelikle hem iş paylaşımını destekliyor hem de tecrübe kazanıyor ve kazandırıyoruz.

Çevirmenlik; meslekler arasında tıpkı sanat gibi öznel tekniklerle ilerleyen daha bireysel bir alan olsa da sadece özel sektörde veya serbest çevirmen olarak çalışacağımız bir meslek değildir. Ülkemizdeki kamu kurumlarında da çevirmenlere ihtiyaç duyulmaktadır ve zaman zaman çeşitli kuruluşlarda kadro münhalleri de açılmaktadır. Ancak bizlerin çalışma çerçevesini belirleyen bir yasa ne yazık ki bulunmamaktadır. Elinde mütercim tercümanlık yapabileceğine dair belge bulunduran tercümanları koruyan, yönlendiren ve piyasadaki fırsat eşitliğini dengeleyen bir odamız veya birliğimiz de bulunmamaktadır. Dolayısıyla yeni mezun olan her mütercim tercüman, hâlihazırda açık bir tercümanlık kadro münhali mevcut değilse; çalışma hayatına ya serbest çevirmen olarak ya da “yalnızca yabancı dile çok iyi hâkim olduğu” için farklı farklı sektörlere çevirmenlikten ayrı pozisyonlarda giriş yapmak durumunda kalıyor. Çevirmenliğin temel öğelerinden olan “yeminli çeviriler” bile yasallaşmış bir yemine dayanmıyor.

İster özel ister kamu kuruluşu olsun, ülkemizin içinde bulunduğu çok dilli ve çok kültürlü yapısını düşündüğümüzde, tüm alanlarda bir çevirmene ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. Bu noktada, özellikle yeni mezun meslektaşlarımıza istihdam sağlanması ve kendi mesleklerini icra etmelerine olanak tanınması zaman zaman karşımıza çıkan ve bazen komik de bulduğumuz kurumsal çeviri hatalarını ortadan kaldırmaya yetecektir.

Bu vesileyle, mesleğini onurla ve uluslararası ilkelere dayandırarak yapan tüm meslektaşlarımın, “30 Eylül Dünya Çeviri Günü”nü en içten dileklerimle kutluyorum. Umarım ki önümüzdeki dönemlerde, mesleğimizin mevzuatının yasalaşmasını ve kurumlarda daha çok meslektaşımızın istihdam edilişini de hep birlikte kutlarız.”

