Cevdet Yılmaz KKTC'de

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 9.00 sıralarında KKTC’ye geldi.
Yılmaz’ı Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve bazı bakanlar karşıladı.
Cevdet Yılmaz’a günü birlik ziyaretinde Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik ediyor.
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