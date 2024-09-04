Cevdet Yılmaz geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cuma günü KKTC’ye gelecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6-7 Eylül'de KKTC’ye geleceğini belirtti. Yılmaz, gerçekleştireceği ziyarette sahada bazı projeleri görme imkanı bulacağını söyledi.

Kıbrıs Türkü'nün her alanda yanında olduklarını ve bu desteğin devam edeceğinin altını çizen Yılmaz, KKTC’nin uluslararası alanda daha farklı bir statüye kavuşacağına inandığını, üzerinden 50 yıl geçen Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından adada huzur ortamının sağlandığını ve bu durumun tüm dünya tarafından görülmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 50 yıldır sağlanan bu huzur ve güven ortamının Kıbrıs Türkü'nü çok farklı bir noktaya taşıdığını ancak alınması gereken daha çok mesafe olduğunu belirterek, 6-7 Eylül'de Kıbrıs'a gerçekleştireceği ziyarette sahada bazı projeleri görme ve muhataplarıyla görüşme imkanı bulacağını söyledi.

Öte yandan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber’de katıldığı canlı yayında KKTC’ye yatırımlar ile ilgili bir soruyu yanıtladı.

KKTC Devleti ile Türkiye arasında özel bir ilişki olduğuna işaret eden Yılmaz, Kıbrıs konusundaki duruşlarının ve desteklerinin devam edeceğini açıkladı. Yılmaz, Kıbrıs’ta iki devletli çözümü savunduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sürekli olarak vurguladığı bu model için güçlü destek verdiklerini ifade etti. Yılmaz, “Kıbrıs Türk Halkı’nın her alanda yanındayız ve bu desteğimiz devam edecektir” dedi. Ayrıca, Barış Harekatı sonrası adada 50 yıldır süren huzurun dünya tarafından görülmesi gerektiğini vurgulayarak, Barış Harekatı olmasaydı, bugün Gazze’de yaşanan manzaraların KKTC’de yaşanıyor olabileceğine dikkat çekti. KKTC Hükümeti ile de işbirliğini sürdüreceklerini belirten Yılmaz, yatırımlar için 16 Milyar TL’lik Mali Protokolün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandığını hatırlattı.