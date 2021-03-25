Cesedi önce tarlaya atmışlar sonra gömdüler

Ara bölgedeki cesetle ilgili 3 kişi tutuklandı. Cesedin önce kanalizasyon kuyusuna atıldığına ardından tarlaya gömüldüğüne inanılıyor



“Athienu” (Kiracıköy) - “Luricina” (Akıncılar) arasındaki bir tarlada 30 yaşlarında kadına ait çürümüş bir ceset bulundu, olayla ilgili bir Mısırlı tutuklandı.

Politis ve diğer gazetelere göre, tarlanın traktörle sürüldüğü sırada bulunan cesedin, Lefkoşa’nın Rum kesiminde bir evde öldürülen kadının evin yatak odasında saklanan ancak kokmaya başladığı için haftalar veya aylar önce Kiracıköy’e götürülerek bir tarlaya gelişigüzel gömülen bir kadına ait olduğu anlaşıldı.

Gazete, öldürülen kadınla arasında ilişki bulunan 32 yaşındaki bir Mısırlı’nın tutuklandığını ve önceki gece de olayla ilgisi görülen 2 yabancı uyruklu hakkında daha tutuklama emri çıkarıldığını yazdı.

Polis, tarlada plastik poşetlere sarılı gömülü bir şekilde bulunan cesedin 5 ay önce Lefkoşa'daki terk edilmiş bir binanın kanalizasyon kuyusuna atıldığına aylar sonra onu yetkililere ihbar eden arkadaşının yardımıyla Kiracıköy’e taşındığına inanıyor.



