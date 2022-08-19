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Çeri domates ve sultani üzümde limitüstü ilaç

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Çeri domates ve sultani üzümde limitüstü ilaç
Tarım Dairesi, 12-18 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı'nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği'nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri'ne göre değerlendirildi.
Değerlendirmeler sonucunda, ithal ürünlerde 46 numunede 45 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlanıldı. SVS Tic. Ltd.'e ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden  ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerde 17 numunede 16 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı. Yeşilyurt köyü sakini Adem Çiftçi’ye ait sultani üzümde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.
 
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