Geçitkale Havaalanı yakınlarında "eğitim uçuşu" yaparken düşerek hayatını kaybeden pilot Serkan Özcezarlı anıldı. Özcezarlı’nın eşi Aysan Özcezarlı, sosyal medya hesabından sitem dolu paylaşım yaptı

Geçitkale Havaalanı yakınlarında "eğitim uçuşu" yaparken düşerek 29 Ekim2019 yılında hayatını kaybeden öğretmen pilot Serkan Özcezarlı önceki gün kabri başında anıldı.Serkan Özcezarlı’nın eşi Aysan Özcezarlı ise sosyal medya hesabından sitem dolu paylaşım yaptı.Aysan Özcezarlı’nın paylaşımı şöyle:Yine bir 29 Ekim...Daha dün gibi...16 yaşında Paraşütle başlayan havacılık serüveni 29 Ekim 2019Saat 12.27'deGeçitkale Havaalanında Ultralight tipi uçağın düşmesiyle SON buldu.46 yaşında, Toprak Ana'nın kuçağına teslim edilirken, üzerindeki Türk Bayrağı şahsıma tesim edildi...KKTC'nin ilk Hava Şehit'i dendi Devlet Yöneticilerimiz tarafından lakin Resmileştirilmedi. Ailesine sahip çıkılacak dendi. Ertesi gün 3 maymun oynandı. Pilotun ölümü halinde Sigorta'dan alacağımız hak! Daleveralarla hala geçiştiriliyor. Hade gel da Roman yazma şimdi?Bugünkü Anma Töreninde yanımızda olan/olamayan Dostlarımıza Çekirdek Ailem adına teşekkür ederim.Sevdam? Cennetinde Rahat ol. Gün olur devran döner. Hak yerini illaki bulur.