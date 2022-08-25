Cengiz Uzun resmi başvurusunu yaptı

Güzelyurt Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu bir süre önce açıklayan Cengiz Topel Uzun, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi’ne resmi başvurusunu yaptı.

Topel bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden “Sonuna kadar devam edeceğim. Demokrasi herkese lazım olur bir gün” mesajını yayımlayarak, bazı kimselere gönderme yapmıştı.

