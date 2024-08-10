Cengiz Topel unutulmadı

Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar, İstanbul'da da anıldı. Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in kabri başında da tören yapıldı

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar, İstanbul'da anıldı.

Edirnekapı Hava Şehitliği'ndeki Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in kabri başında da tören yapıldı.

Törende konuşan KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, "Cengiz Topel, Kıbrıs tarihinin mihenk taşlarından olan Erenköy direnişinin sembol isimlerinden biri olmuştur. Şanlı Erenköy direnişi, 290 Kıbrıs Türk köylüsü ve tahsillerini yarıda bırakıp botlarla gelen 500'ü aşkın Türk gencinin direnmesiyle başlamıştır. Bu gençlerden 18'i şehit düştü. Bu destansı direniş Yüzbaşı Cengiz Topel'in de şehit düştüğü, 7-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Erenköy Hava Harekatı zaferiyle sonuçlandı." dedi.

Ağabeyini Erenköy direnişinde kaybettiğini belirten Zehra Bilge Ayar da, "Bugün çok derin duygular içerisindeyiz. 60'ıncı yılını değil de ilk yılını yaşar gibiyim." dedi.

Cengiz Topel, 8 Ağustos 1964 tarihinde Kıbrıs Harekatı sırasında Eskişehir'den Kıbrıs'a, dörtlü kol komutanı olarak gönderilmişti. Topel, F-100 uçağıyla uçuş esnasında uçağı yerden isabet alarak düşürüldü. Uçak alev aldığında tecrübeli pilot Topel, uçaktan paraşütle atlamayı başardı fakat Rumlar tarafından esir alındı.

Topel, uluslararası savaş hukukunun esirleri kapsayan maddelerine aykırı olarak yapılan işkenceler sonucu 29 yaşında şehit oldu.

