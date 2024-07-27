Cengiz Topel Hastanesi'ne yeni servisler

Cengiz Topel Hastanesi'ndeki yeni kardiyoloji servisi ile yenilenen diş hekimliği servisi açıldı. Başbakan Üstel, sağlıkta dev atılımlara devam edeceklerini vurguladı

Cengiz Topel Hastanesi'ne yapılan yeni servisler dün düzenlenen törenle hizmete açıldı.Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla Cengiz Topel Hastanesi'ndeki yeni kardiyoloji servisi ile yenilenen diş hekimliği servisinin açılışına, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bazı milletvekilleri, iş insanları ile diğer yetkililer de katıldı.Açılışta konuşan Başbakan Üstel, bölgenin KKTC için önemine vurgu yaparak, Şehit Cengiz Topel’den ötürü manevi bir değeri olan hastanenin gelişmesi için çok çalıştıklarına dikkat çekti.“En zor günlerde bile burası kapanmadı, imkansızlıklara rağmen hizmet verdi, bu yapılan fedakarlıklar göz ardı edilemez” diyen Üstel, “sağlıkta dev atılımlara devam edeceklerini” söyledi.Cengiz Topel Hastanesi Kalkındırma Derneği'nin katkılarıyla, iş insanları, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) destekleriyle yapılan yeni kardiyoloji ile yenilenen servislerin açılışında konuşan Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Zafer Hıdıroğlu, uzun yıllar hizmet verdiği hastanede bugün en gururlu gününü yaşadığını ifade ederek, hastanenin gelişmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise Kardiyoloji servisi yanında diş hekimliği, acil servis, güvenlik, park yerleri konusunda yapılan yenileme çalışmalarını anlattı. Dinçyürek, hastaneyi çok daha çağdaş bir yapıya kavuşturup geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.Başbakan Ünal Üstel de, hastanenin geleceğe taşınması, bölge halkına çok daha iyi hizmet vermesi için destek veren herkesi tebrik etti.“Güzelyurt verilecek, yatırımlar gelmez” gibi söylemleri anımsatan Üstel, bölgenin KKTC için önemine vurgu yaptı, söylenenleri “dedikodu” olarak nitelendirdi.Bölgeye yapılan yatırımlarla bu dedikoduları bitirdiklerini ifade eden Üstel, Şehit Cengiz Topel’den ötürü manevi bir değeri olan hastanenin gelişmesi için çok çalıştıklarına dikkat çekti.Üstel, KKTC’nin en ücra köşelerinde bile sağlığa yatırım yaptıklarını işaret ederek, tüm sağlık ocaklarını iyileştirdiklerini, iyileştireceklerini kaydetti.“En zor günlerde bile burası kapanmadı, imkansızlıklara rağmen hizmet verdi, bu yapılan fedakarlıklar göz ardı edilemez” diyen Üstel, “sağlıkta dev atılımlara devam edeceklerini” söyledi.2025 yılında her tarafta hastane her tarafta sağlık ocağı açacaklarını ifade eden Üstel, Güzelyurt Hastanesi yapılsa da Cengiz Topel’in geliştirilmeye devam edeceğini söyledi.Acil servisin de yenileneceğini ifade eden Üstel, tamamen iş insanlarının desteğiyle bu servisin de yenileneceğini kaydetti, teşekkür etti.