“Cenevre’ye elimiz güçlü gidiyoruz”

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin bölgede artan gücü ve KKTC’ye verdiği destekle devletin daha ileriye taşınması noktasında Cenevre’ye ellerinin daha güçlü gideceğinin önemine işaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’ye “iki devletin egemen eşitliği temelinde işbirliğini içeren yeni vizyon” ile gideceklerini belirterek, bunun önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği’nin (EkoAvrasya) düzenlediği “KKTC’nin Stratejik Vizyonu” konulu çevirimiçi görüşmeye katıldı ve soruları yanıtladı.

EkoAvrasya Derneği’nin düzenlediği “KKTC’nin Stratejik Vizyonu” konulu çevirim içi görüşmede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, küçük yaştan itibaren, gerek Dr. Fazıl Küçük’ün müsteşarı olan dedesi Cemal Müftüzade ve gerekse yıllarca Maliye Bakanlığı gibi çeşitli üst kademe görevlerde bulunan babası Rüstem Tatar’dan öğrendikleri ve yaşadıklarıyla Kıbrıs konusunun içine doğan ve büyüyen bir kişi olduğunu, ve bugün gelinen noktada yaşananların karakterine işlediğini ve bunun kendisi için içten gele bir tezahür olduğunu ifade etti.

Cenevre’de gerçekleşecek olan 5+BM gayrı resmi toplantısı ile ilgili soruya cevaben Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’ye iki devletin egemen eşitliği temelinde iş birliğini içeren yeni vizyon ile gideceklerini belirterek, bunun önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin bölgede artan gücü ve KKTC’ye verdiği destekle devletin daha ileriye taşınması noktasında Cenevre’ye ellerinin daha güçlü gideceğinin önemine işaret ederek, yeni vizyonun temelinde mücahit Kıbrıs Türk halkının mücadelesi, şehitleri, emeği, fedakarlığı ve self-determinasyon hakkı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Crans Montana’da Rum tarafının masayı terk etmesi ile sona eren federasyon temelinde bir müzakere sürecine geri dönmenin artık mümkün olmadığını, federasyona yönelik çabaların tükenmiş olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşit iki devletin iş birliğine dayanan yeni vizyonda, iki devletin su, doğal gaz, kriminal olaylar, elektrik gibi birçok alanda iş birliği içinde çalışmasının öngördüğünü belirtti.



