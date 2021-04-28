Cenevre’nin maliyeti kişi başı 27 bin TL

KKTC’den 35 kişi konferans için Cenevre’ye gitti. Devlet, Cenevre’ye giden her bir kişi için uçak ve otel konaklama masrafına yönelik 3 bin İsviçre Frangı (27 bin TL) ödedi



Murat ASLAN

Cenevre’de yapılacak olan Kıbrıs konferansı için KKTC’den aralarında siyasetçi, bürokrat ve gazetecilerden oluşan 35 kişi İsviçre’ye gitti.

Cumhurbaşkanlığı heyetinde 12 kişi bulunuyor. Bunun yanında Meclis’te temsil edilen 6 partinin başkan ve temsilcileri de Cumhurbaşkanlığı’nın davetlisi olarak Cenevre’de yer alıyor. Gazeteciler de bu tarihi konferansı takip etmek üzere orada bulunuyor.

Devletin İsviçre’ye giden her kişi için ödediği miktar ise dudak uçuklatıyor.

HALKIN SESİ’nin edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı, konferans için Cenevre’ye giden her bir kişi için uçak ve otel konaklama masrafına yönelik 3 bin İsviçre Frangı (27 bin TL) ödedi.

Öte yandan İsviçre’de yurt dışından gelişlerde karantina kuralları uygulanıyor.

Bu nedenle Cenevre’ye giden siyasi parti başkan ve temsilcilerine ve gazetecilere sadece otel çevresinde dolaşmaları için özel izin verildi. Söz konusu heyetin otel çevresinden başka bir yere gidişi yasak. İhlal durumunda 10 bin Euro ceza kuralı var.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Öte yandan İsviçre’nin Cenevre kenti BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ağırlayacak olması nedeniyle güvenlik önlemleri hat safhaya çıkarıldı.

Cenevre’ye önceki gün ulaşan heyetler pandemi kısıtlamalarına tabi tutuldu.

Siyasiler dışında gazeteciler de havaalanı binasına girmedi.

Uçaklardan özel otobüslerle direkt otellerine taşındı, otellerinden sadece istisnai durumlarda ve İsviçre makamlarının vereceği izinle dışarıya çıkabilecekleri kaydedildi.

Cenevre güvenliğinin toplantıların yapılacağı yerlerde aldığı geniş güvenlik önlemlerinin yanı sıra bazı otellerin önünde de polislerin olduğu gözlemlendi.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kalacağı otel olan President Wilson Otel önünde hem Cenevre güvenliğinden hem de Türk güvenlik teşkilatına mensup yetkililerin olduğu gözlemlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da Çavuşoğlu ile aynı otelde kalacak.



