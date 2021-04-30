“Cenevre, tarihi bir dönüm noktası oldu”

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre görüşmesini “tarihi” olarak nitelendirdi ve “Türk tarafı egemen eşitliği kayda geçirmiştir” dedi





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre’de Türk Konsolosluğu binasının açılışının ardından ortak basın açıklaması düzenledi.

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Cenevre, Kıbrıs meselesinde tarihi bir dönüm noktası oldu” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Cenevre’deki toplantının 58 yıllık Kıbrıs sorunu tarihinde bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, Türk tarafının egemen eşitlik talebinin bu toplantı sayesinde kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, görüşmelerde Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin tanınmasını istediklerini, yeni müzakere surecinin iki devlet arasında olması gerektiğini söylediklerini ancak Kıbrıs Rum Tarafı’nın buna karşı çıktığını söyledi.

Çavuşoğlu, Tatar’ın iki devletli çözümü “güçlü bir şekilde dile getiren tarihi bir konuşma yaptığını” ifade ederek, “Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC’nin bu önerisine tam destek verdik” dedi.

Tatar’a “kararlı duruşu için teşekkür eden” Çavuşoğlu, görüşmelerde, egemen eşitliğin kabul edilmesi halinde yeni bir sürecin başlatılabileceğini vurguladıklarını ifade ederek, müzakerelerin artık iki toplum arasında değil; iki devlet arasında olması gerektiğini söylediklerini kaydetti.

“RUM TARAFI TAKILMIŞ PLAK GİBİ”

Kıbrıs Rum tarafının takılmış plak gibi, “egemen eşitliğe karşı çıktığını” ve BM Genel Sekreteri’nin önerilerini de reddettiğini ifade eden Çavuşoğlu, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olmasını ve Crans Montana’da kalınan yerden devam edilmesi gerektiğini söylediklerini belirtti.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, Crans Montana’daki masayı devirenin kendisinin olduğunu unutturmaya çalıştığını ancak gerekli metni Anastasiadis’in yüzüne vurduklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Hem biz hem de Sayın Tatar federasyon defterini 2017’de kapattığımızı hatırlattık” dedi.

Kıbrıslı Rum liderin “gündemi değiştirmeye çalıştığını” ifade eden Çavuşoğlu, “Rum yönetimi Maraş’ın ve Ercan’ın BM, Mağusa Limanı’nın da AB’nin kontrolüne verilmesini teklif etti. Tabii bunları kabul etmediğimizi söyledik” şeklinde konuştu.

Cenevre’deki toplantının 58 yıllık Kıbrıs sorunu tarihinde bir dönüm noktası olduğunu, Türk tarafının egemen eşitlik talebinin bu toplantı sayesinde kayıtlara geçtiğini belirten Çavuşoğlu, “Eğer bir zemin bulunamazsa yolumuza KKTC ile devam ederiz” dedi.

Bu sürecin, KKTC’nin bağımsızlık mücadelesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Bu uzun soluklu mücadelede KKTC ve Kıbrıslı Türklerin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu’nun açıklamaları şöyle:

Kıbrıs Türk Tarafı’nın egemen eşitliği ve yasal statüsü tanınırsa yeni bir müzakere süreci başlatılabileceğini söyledik. Bunun ileride sonuçsuz kalması halinde Kıbrıs Türklerinin statüsünü de tesis edeceğini söyledik. Kıbrıs Rum tarafı takılmış plak gibi. Egemen eşitliğe karşı çıktı, Genel Sekreter Guterres’in önerilerini de reddetti. Kıbrıs Türkleri’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne evrilmesinin söz konusu olabileceğini söylediler, Crans Montana’dan kaldığı yerden devam etmek istediler. Üst perdeden konuşmaya çalıştılar ama gerekli cevapları Sayın Ersin Tatar’dan da bizden de aldılar. Crans Montana’dan masayı devirenin kendisi olduğunu unutturmaya çalıştı ama biz herkese bunu hatırlattık. Dönüşümlü başkanlığı kabul etmeyeceğini ifade eden metni yüzüne vurduk. Gerekeni yaptığımızı söylemek isteriz. Hem biz hem de Sayın Tatar federasyon defterini 2017’de kapattığımızı hatırlattık. Rum lider gündemi değişmeye çalıştı. Rum yönetimi Maraş’ın ve Ercan’ın BM, Mağusa Limanı’nın da AB kontrolüne verilmesini teklif etti. Tabii bunları kabul etmediğimizi söyledik.

Yunanistan ise federasyon temelli görüşmeleri işaret etti. İngiltere ve Genel Sekreter bir orta yol bulunabilir mi diye zemin yokladı. Ancak ortak zemin bulunamadı. Bunun üzerine genel sekreter birkaç ay daha zemin yoklamaya devam etmek istedi. Biz de buna destek verdik. Cenevre toplantısı tarihi bir dönüm noktasıdır. Türk tarafı egemen eşitlik talebini kayda geçirmiştir. Eğer bir zemin bulunamazsa yolumuza KKTC ile devam ederiz."

