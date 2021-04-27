Cenevre öncesi dikkat çeken afişler

Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrı resmi görüşmelerinin başlamasına saatler kala, ülkedeki bazı kavşaklardaki billboardlara yeni isimsiz görseller asıldı.



Geçtiğimiz hafta yine billboardlara asılan ve “Çözüm için adadaki gerçeklere bakın" ile İngilizcede “iki eşit” anlamına gelen “2equal” ifadelerinin yer aldığı görsellerle aynı sloganı taşıyan görsellerin, iki devlete dayalı çözümü destekleyen çevreler tarafından asıldığı düşünülüyor.

Dikkat çeken billboard afişlerinde, “Kıbrıs’ta tek çözüm, iki devlet” ifadelerine yer veriliyor.

