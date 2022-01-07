COVID-19’a yakalanarak yaşamını yitiren 68 yaşındaki Seçkin Sönmez’in cenazesi 25 gündür morgda bekletiliyor



Vietnamlı Dam Thi Hop cinayetiyle ilgili tutuklu bulunduğu cezaevinde COVID-19’a yakalanarak 13 Aralık tarihinde yaşamını yitiren 68 yaşındaki Seçkin Sönmez, 25 gündür morgda bekletiliyor.

COVID-19 kaynaklı yaşamını yitirdiği açıklanan 68 yaşındaki Seçkin Sönmez’in cenazesini 24 gündür morgdan alan olmadı, cenazeyi Lefkoşa Türk Belediyesi’nin üstleneceği öğrenildi.

Seçkin Sönmez, öldürüldükten 4 buçuk sene sonra 6 Ocak 2019 tarihinde Ercan Havaalanı yakınlarında bulunan 40 Yaşındaki Vietnamlı Dam Thi Hop cinayetiyle ilgili tutuklu bulunuyordu. Cezaevinde COVID-19’a yakalanan Seçkin Sönmez, Pandemi Hastanesi’ne kaldırılmış, yoğun bakım servisine alınmıştı. 13 Aralık’ta yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.



