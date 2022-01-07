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Cenazesi 25 gündür morgda bekletiliyor

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COVID-19’a yakalanarak yaşamını yitiren 68 yaşındaki Seçkin Sönmez’in cenazesi 25 gündür morgda bekletiliyor

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Cenazesi 25 gündür morgda bekletiliyor
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Vietnamlı Dam Thi Hop cinayetiyle ilgili tutuklu bulunduğu cezaevinde COVID-19’a yakalanarak 13 Aralık tarihinde yaşamını yitiren 68 yaşındaki Seçkin Sönmez, 25 gündür morgda bekletiliyor.
COVID-19 kaynaklı yaşamını yitirdiği açıklanan 68 yaşındaki Seçkin Sönmez’in cenazesini 24 gündür morgdan alan olmadı, cenazeyi Lefkoşa Türk Belediyesi’nin üstleneceği öğrenildi.
Seçkin Sönmez, öldürüldükten 4 buçuk sene sonra 6 Ocak 2019 tarihinde Ercan Havaalanı yakınlarında bulunan 40 Yaşındaki Vietnamlı Dam Thi Hop cinayetiyle ilgili tutuklu bulunuyordu. Cezaevinde COVID-19’a yakalanan Seçkin Sönmez, Pandemi Hastanesi’ne kaldırılmış, yoğun bakım servisine alınmıştı. 13 Aralık’ta yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
 
 
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