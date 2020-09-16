Program yapımcısı Dilek Orhan, "Çember daraldı" başlıklı yazısında "Ateşin düşeceğini söyleyen bilim insanlarının sözlerini şaka mı sandık?" diye sordu.

Dilek Orhan "Hepimiz daralan çemberin içindeyiz" mesajı verdi. “İğne ucu kadar ışık varsa ona tutunalım” diye hep umuda çağrı yapan Dilek’in 7 aydır ilk kez içi daraldı. Dünya deryasında bir damla olmasına rağmen, dünya gündeminde kocaman bir derya olan cennette, cehennemi yaşamaya başladık. Alkışlarla taçlandırdığımız sağlıkçılara isyan bayrağını kaldırttık. Cevabını alamadığımız sorularla baş başa kaldık. Her şey güllük gülistanlık ya tek eksiğimizi de tamamladık, bir de ırkçılık söylemlerini çıkardık.

Covid 19 salgını yeni başlamış gibi şaşıranlara, şaşırdık kaldık. Ateşin düştüğü yeri yaktığının yeni mi farkına vardık? Ateş içimize düşmeden farkına varamaz mıydık? Ateşin düşeceğini söyleyen bilim insanlarının sözlerini şaka mı sandık? Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı adayları, Sayın Başbakan, Sayın Başbakan Yardımcısı, başta Sayın Sağlık Bakanı olmak üzere tüm Sayın Bakanlar, Muhalefet Partilerinin Sayın Başkanları, yerel yönetimlerin Sayın Başkanları imdatttt!!! Hepimiz daralan çemberin içindeyiz...

Çemberin içinde şifa dilediğim hastalar ve hasta yakınları dışında öfke saçanlar, beddua yağdıranlar, dünya korku kokarken, yangına körük tutanlar, ateş kendine değmeden ateşi yok sayanlar, kendini koruma sorumluluğunu almak yerine virüs saçanlar, çemberin daraldığının farkına varmayanlar, zamanın seferberlik zamanı olduğu gerçeğine gözünü kapatanlar, İmdatttt, sadece imdattt!!!