Çeler’den ihale açıklaması

Girne Belediyesi başkanlığına bağımsız olarak adaylığını açıklayan Zeki Çeler, seçim yasaklarına 2 gün kala “Kent Müzesi” ile ilgili ihaleye çıkılmasını eleştirerek, gayrı yasal hareket edildiğini savundu





Girne Belediyesi tarafından yayımlanan ihale duyurusu hakkında yazılı açıklama yapan Çeler, 27 Haziran 2022 tarihinde yapılması gereken yerel seçimlerin, belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili yaşanan süreç nedeniyle 25 Aralık tarihinde yapılacağını kaydetti.



Belediyenin günlük rutin ve acil işlerinin yapılabilmesi için belediye başkanlarının Meclis tarafından yetkilendirildiğini ifade eden Çeler, belediye başkanlarının görev süresinin 27 Haziran’da dolduğunu belirtti.



Çeler, “görev süresi dolan Nidai Güngördü’nün seçim yasaklarına 2 gün kala rutin ve elzem olmayan 'Kent Müzesi' ile ilgili ihaleye çıkarak, gayrı yasal hareket ettiğini” savundu.



“Güngürdü’nün 8 buçuk yılda yapmadığı icraatları alelacele son birkaç güne sığdırmaya çalıştığını” iddia eden Çeler, şu ifadeleri kullandı:



“8 buçuk yıl belediye başkanlığı görevini yapan ayrıca yaklaşık 30 yıl belediyenin birçok kademesinde görev yapıp toplamda 37 yıl belediye geçmişi olan Güngördü, yasa ve etik dışı hareketlerde bulunuyor.”



Seçim yasaklarından 2 gün önce “Kent Müzesi 1. Etap Bodrum Betonarme ve Karkas İşleri” ile ilgili duyuru yayımlandığını ifade eden Çeler, seçim yasaklarına girildiği, tekliflerin açılamayacağı bilindiği halde ihaleye çıkıldığını ileri sürdü.



“Güngördü’nün, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79. madde 5 (F) bendine aykırı hareket ettiğini” savunan Zeki Çeler, şunları kaydetti:



“Seçim süresince yapılamayacak işlerle ilgili, ‘Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti seçimlerinde seçimin başlangıç gününden başlayarak, seçim gününe kadar, devlet ve/veya kamu, kurum ve kuruluşlarının her aşamadaki ihale işlemleri durdurulur. Ancak zorunlu hallerde bu işlemlerin yapılabilmesi Yüksek Seçim Kurulu’nun iznine bağlıdır’ denilmektedir.”



“Nidai Güngördü’nün görev süresini aşan ve yeni gelecek yönetimi zora sokacak işler üzerinde uğraş verdiğini” öne süren Çeler, Güngördü’yü, yasalara uymaya davet etti.