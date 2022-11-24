Çeler’den Güngördü’ye: “Canlı yayında tartışalım”





İki dönemdir Girne'nin başında olan Nidai Güngördü, 15 ay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinde bulunan Bağımsız aday Çeler'i, bakanlığı döneminde kente olan katkısı üzerinden eleştirdi. Zeki Çeler de aynı şekilde başkanın 8 yıllık icraatlarını sorguladı

Çeler'in paylaşımı şöyle:

“Girne Belediye Başkanlığı görev süresi 26 Haziran’da dolan Sayın Nidai Güngördü, BRT’de katıldığı bir programda benim 8 yıl milletvekilliği ve Çalışma Bakanlığı yaptığım dönemde Girne ve halk için ne yaptığımı ve ne hakla şimdi belediye başkanlığına aday olduğumu sorgulamış…

Benim 8 yılda gerek Girneliler için Girne Belediyesi Kent Kurultayında gerekse mecliste ve bakanlık dönemimde toplumun faydasına neler yaptığım herkesin malumudur.”

Girne’nin sorunlarından söz eden Çeler, “Peki kendisine sorarım, bu konuların çözülmesi için her hangi bir girişim ve eylem yaptı da katılmadım mı? Kendisi bu sorunları kaç defa dile getirdi, hükümeti eleştirdi, meclise geldi ve eylem yaptı?” diyerek Güngördü’nün oy kaygısı ve menfaatleri nedeniyle 8 buçuk yılda sıkıntılı konularda adım atmadığını ve halkın çıkarlarını savunmadığını iddia etti.

“Kendisinin bu kente kendi deyimiyle 38 senelik tecrübesiyle ne yapmadığının ortada olduğunu hatırlatmak isterim” diyen Çeler, “8.5 senede yapmadıklarını şuursuzca seçime 30 gün kala yapmaya başlayan aday, bakanlığı döneminde yaptıkları ortada olan şahsıma soru soracak son kişidir. Geçtiğimiz günlerde Girne belediye başkan adaylarının yer aldığı ancak kendisinin katılmadığı bir TV programında bir araya geldik. Programa neden katılmadığını açıklamadı. Seçim süresince rakip adaylarla birlikte canlı yayına çıkmayacağı duyumlarını alıyoruz. Kendisini benim olmadığım programlarda konuşmak yerine karşılıklı bir açık oturuma davet ediyorum” dedi.

