Çeler: “Seçimi İstihdam, İstihdamı Da Seçim Yatırımı Olarak Görüyorlar”



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, ülkede istihdamların bir seçim yatırımı olarak görüldüğünü, oysa ekmek kapısı için siyasilerin peşinden koşulmasını öngören sistem yerine, eşitlik, adalet ve liyakatın ön plana çıktığı bir yapının kurulması gerektiğini vurguladı.

Çeler, istihdamda engellilerin %25 yasal kota uygulamasını göz ardı ederek, gerçekten ihtiyaç olan yerlere liyakata göre istihdam yapmayarak, hem kamunun gereksiz yere şişirildiğine, hem de toplumun geleceğinden çalındığına dikkat çekti.

Özel sektörün hep ikinci planda kaldığını, kamudakiler kesintileri alırken özelde bazı kesimlerin değil maaş işinden bile olduğunu kaydeden Çeler, özel sektöre verilecek değerin anlaşılmamasının yanlışlığına dikkat çekti.

TDP Milletvekili Zeki Çeler bugün Meclis’te yaptığı konuşmada son dönemlerde yapılan istihdamları gündeme getirdi.

Ülkede istihdamın bir seçim yatırımı olarak görüldüğünü oysa yapılması gerekenin hükümete kim gelirse gelsin istihdam için siyasilerin peşinden koşulmasının engellenmesi olduğunu kaydetti.

Kamunun koronavirüs döneminde kesilen maaşlarını geri alırken özeldekilerin zaten maaşlarını bile alamadığını hatırlatan Çeler, “Özel sektöre verilecek değerin önemini anlamış olsaydık bugün bunu değil Tarım Sigorta Fonu’nu konuşabilecektik” dedi.

Özel sektörde çalışmanın istenmemesinin sebeplerini sıralayan Çeler, Meclis’in son toplantısında seçim için istihdamın geçici çare olduğunun anlaşılmasını temenni etti.

Çeler, bundan böyle maske takmayana ceza kesileceği bilgisini aldıklarını ancak bu cezanın ne olduğunu öğrenemediğini, üstelik restoran ve barlarda maske takılmazken sokaktakilere hangi gerekçeyle ceza kesileceğini merak ettiğini kaydetti.



