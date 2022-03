Çeler, Girne’ye talip

Eski Milletvekili Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanlığına aday olmaya hazırlanıyor





TDP'den iki kez Girne'de milletvekili seçilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Zeki Çeler, dün kişisel sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Girne Belediye Başkanlığına aday olacağını ima etti.

Geçmiş doğum günü kutlamaları için teşekkür eden Çeler’in açıklaması şu şekilde:

"Bir yaş daha olgunlaşırken, ister istemez geriye dönüp hayatı sorguluyor insan.

Doğrular – yanlışlar, sevinçler – hüzünler, kayıplar ve kazançlar… Ama en güzeli her zaman seni seven ailen, biriktirdiğin onca arkadaşlık, dostluk ve sevenler.

İşte hayatın en güzel yanı da bu. Seni sevenlerin her zaman koşulsuz yanında olduğunu bilmek.

41. yaş günüm de almam gereken önemli bir karar var. Hayatımın geri kalanına bireysel hayat mücadelesi ile mi devam etmek? Yoksa en büyük hedeflerimden biri olan ve aldığım eğitimin yanında son 8 yılda bulunduğum görev ve makamların tecrübesi ile doğup büyüdüğüm ve hayatımın her anında anılarım olan bu şehre ve halka hizmet etmek mi?

Cevabımı, son bir aydır gerek yakınlarım, arkadaşlarım, sevenlerim ve Girne’de gittiğim her yerde bu konuda güvenlerini belirten herkesin isteği ve beklentisi yönünde oldu.

Bu vesileyle de hem doğum günümü farklı mecralardan kutlayan tüm sevenlerime teşekkürü, hem de özelden hem doğum günü kutlayıp hem de bu soruyu soranlara da yanıtımı vermiş olayım"