Çeler'den 'İçimizdeki İrlandalılar' benzetmesi

TDP Milletvekili Zeki Çeler, HP’den istifa eden üç vekil için “İçimizdeki İrlandalılar” benzetmesi yaptı





Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, BRT’de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu #burasıönemli adlı programa konuk oldu, HP’yi sert eleştirdi. Çeler, Mesut Genç, Hasan Topal ve Hasan Büyükoğlu’nun HP’den istifasına ilişkin, “İçimizdeki İrlandalılar” benzetmesi yaptı...



"HP ÜLKEDEKİ EN BÜYÜK NİFAK TOHUMU..."

Siyasette son yaşanan sürecin utanç verici olduğunu ifade eden Çeler, 4’lü koalisyonun kurulmaması için HP’nin elinden geleni yaptığını belirterek, “Kimse HP’yi sütten çıkmış ak kaşık görmesin” dedi.

HP’nin ülkenin içine girmiş en büyük nifak tohumu olduğunu belirten Çeler, “HP, siyasete girerken ne sağcıyım ne solcuyum dedi, işte böyle ortada olursunuz. Ortada olmak da merkeze oynamak değildir. Bu halkın duuygularıyla oynamak demektir. ‘CTP solcu size fayda sağlamadı, TDP solcu size fayda sağlamadı, UBP’liler size fayda sağlamadı’ deyip, 4’lü koalisyonu genel başkanları ‘başkan’ olsun diye haksız sebepten bozan partidir” dedi.

HP’nin 4’lü koalisyonu bozarak UBP ile koalisyona girdiğini anımsatan Çeler, “UBP’yi adam edeceklerini sandılar. 4’lü koalisyonda başlarına gelenin beteri oldu. Maraş’ı bahane ederek kendi çıkarları uğruna hükümeti bıraktılar” diye konuştu.

HP’nin içinde UBP’ye biat edenlerin ortaya çıktığını ifade eden Çeler, “Seçilmiş arkadaşlarının memleketin yüz karası olduğunu, içimizdeki İrlandalıları beslediklerini gösterdiler” dedi.

HP’nin halkı kandıran bir parti olduğunu dile getiren Çeler, HP’den istifa eden vekilleri şöyle eleştirdi:

“HP’den istifa eden vekilleri dinledim. Anayasanın size, partili milletvekiliyken verdiği hakkı elinizin tersiyle çevirdiniz. BelkideUBP’nin yapacağı yanlışları engellemek için HP’deyken ret verebilirdiniz, şimdi oydan da feragat ettiniz. Kopmtiedeki oy oranlarını düşürdünüz Siz bize siyaset mi öğreteceksiniz?”



"HEPİNİZ SATILDINIZ"

“Hepiniz satılıp, gittiniz” sözleriyle HP'den istifa eden vekillere sert tepki gösteren Çeler, “Böyle yüzsüzlük olmaz. İstifa eden vekiller halkın içinde nasıl gezecek? Bu hükümetin yapacağı her yanlış onların boynunun borcudur. Madem UBP’liydiniz, oradan seçime girseydiniz” diye konuştu.

Çeler, “HP 4’lü koalisyonu bozan, ardından UBP’nin kucağına gidip o koalisyonu da bozan, 4’lü hükümet oluşmasın diye elinden geleni yapan, Erhürman ‘başbakan olmasın’ diyen bir parti... O kadar tecrübesizler ki, burunlarından kıl aldırmıyorlar. Halkın hiçbir zaman yanında olmadılar” ifadelerini kullandı.

