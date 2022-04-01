Çeler bağımsız aday olacak

Girne Belediye Başkan adayı olduğunu net bir şekilde ifade eden Çeler, “Bağımsız aday olmam yönündeki tavrım daha ağır basıyor” dedi



Girne Belediyesi’nin başkan adayı Zeki Çeler, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına konuk olarak adaylığı ve belediyeler reformuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Girne Belediye Başkan adayı olduğunu net bir şekilde ifade eden Çeler, “TDP’liyim, sosyal demokrat bir görüş içinde olduğumu herkes biliyor ama Girne’de yaşanan konjonktür, insanların siyasilere bakış açısını değerlendirdiğimde, bağımsız aday olmam yönündeki tavrım daha ağır basıyor” şeklinde konuştu.

Yükseköğrenimini siyaset bilimi üzerine tamamladığını söyleyen Çeler, “Bunun en büyük sebeplerinden biri Girne Belediyesi” diyerek, bu talebinin nedenini şöyle anlattı:

“Bazı yaşanmışlıklar sizi bazı yerlere sürükler. Bizim ev Ayorgi’de (Karaoğlanoğlu). Anayol yapılırken, evin hemen önündeki ağaçları sırf boru hattı için 30 santimetre uğruna kesmek istediler. 3 gün boyunca ağacın önünde durdum, kepçenin geçmesine izin vermedim. Ama bir gün ben okul pikniğindeyken gelip kestiler. Yol yapıldı, bizim ev alçakta kaldı. Yağmur suyu evin içine giriyordu. Annem o dönemin belediye başkanının yanına giderek durumu bildirdi. Kadın ağlıyordu. Dönemin belediye başkanı da ‘bir griko bulun da evi kaldıralım’ diye bir şaka yaptı. Annem orada ağlarken bu espriyi yaptı. Ben bu espriyi hiç unutmadım.”

Lise çağından bu yana dünyayı gezdiğini, belediyeleri gözlemleme şansı bulduğunu ifade eden Çeler, “Oradaki standartları ve belediye hizmetlerini görünce kıskanıyorsun. Oradaki hizmet ve insanların hissiyatları çok önemli” dedi.

“Girne kimliğini, karakteristik özelliklerini kaybetti” diyen Çeler, “Girne’de canı sıkılan, usanan, Lefkoşa’ya gidiyor, Suriçi’nde bir tur arıyor. Havası değişiyor. İnsanlar Lefkoşa’ya geldiğinde Kıbrıs’ta olduğunu anlıyor. Ama Girne’de, sadece bir yerde yaşadığını hissediyorsun. Girne’nin kaybedilen ruhunu yeniden kazanması adına adayım” ifadelerini kullandı.

