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Çelenkler denize bırakıldı

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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkını esaret ve soykırımdan kurtarmak amacıyla 20 Temmuz 1974 sabahı adaya ilk ayak bastığı Yavuz Çıkarma Plajı’nda saat 08.30’da tören düzenlendi.

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Çelenkler denize bırakıldı
 
 
Tören, protokol sırasına göre çelenklerin denize bırakılmasıyla başladı. Törende daha sonra, KKTC Yelken Motor Kürek Federasyonu tarafından Türkiye Aydıncık’tan getirilen bayraklar, bayrağı adaya çıkaracak askere teslim edildi.
Saygı Marşı ve Saygı duruşunun ardından, Türkiye’den getirilen bayraklar Çıkarma Plajı yakınlarındaki adaya çıkarıldı. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve özgürlük meşalesinin yakılmasının ardından adadaki meşale karaya çıkarılarak, Lefkoşa’da gerçekleşen törene götürülmek üzere GAÜ öğrencilerine teslim edildi.
Tören, Karaoğlanoğlu Şehitliği'nin gezilmesi ve şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve şehitlik anı defterinin imzalanmasıyla sona erdi.
 
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