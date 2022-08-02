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Çelebioğlu Güvenlik, Devlet Hastanesi güvenliğini sağlamaktan vazgeçti

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Çelebioğlu Güvenlik, Devlet Hastanesi güvenliğini sağlamaktan vazgeçti
Ülkemizin büyük özel güvenlik şirketlerinden olan Çelebioğlu Güvenlik Şirketi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi güvenliğini sağlamaktan vazgeçti.
Şirketin gerekçesi ise, artan asgari ücretin, hastanedeki koruma şirketlerine devlet tarafından ödenmemesi.
İhale Sözleşmesine rağmen “kaynak olmadığını” gerekçe gösteren Maliye Bakanlığı, temizlik ve güvenlik şirketlerine asgari ücret artışından kaynaklanan meblağı aktarmadı ve eski asgari ücrete göre ödeme yaptı. Bunun üzerine personelini ödeme şansı ortadan kalkan Çelebioğlu Güvenlik Şirketi yetkilileri hastane güvenliğini sağlamaktan dünden itibaren vazgeçti.
Çelebioğlu Güvenlik Şirketi, Sağlık Bakanlığı’na verdiği ihbarnamede Bakanlığın Temmuz ayı ödemesini çalışanlarına doğrudan ödemesi için çağrı yaparak  bundan sonrası için görevden affını talep etti.
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