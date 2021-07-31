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Çelebi’nin yerine Yaylalı

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Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığına Erman Yaylalı atandı

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Çelebi’nin yerine Yaylalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar mevkiine Erman Yaylalı atandı.
Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan görevden alma ve atama kararnamesine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Müsteşar görevini yürüten Çelebi Ilık, görevinden alındı ve yerine Erman Yaylalı atandı.
İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü görevini yürüten Erman Yaylalı dün itibariyle Bakanlar Kurulu kararıyla görevden alınmıştı.
Sosyal Sigortalar İdare Meclisinde de görev yapan Çelebi Ilık’ın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Özgü Bayraktar atandı.
 
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