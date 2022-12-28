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“Çelebi, çalışanı tehdit etti”

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Çelebi'nin beyin ameliyatı geçiren emekçiyi kendisine oy vermediği gerekçesiyle tehdit ettiğini iddia etti

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“Çelebi, çalışanı tehdit etti”
Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin silahlı saldırıya uğraması sonrası, “Dikmen belediyesinde yaşanan bu üzücü olayı tasvip etmemiz asla mümkün değil, Ancak emekçinin onuru, gururu haysiyeti ve ekmeğiyle oynanmaz” dedi.
Yaşanan olayı doğru bulmadığına vurgu yapan Yalınkaya, 'ancak saldırıyı gerçekleştiren işçinin nasıl bu raddeye getirildiği ve bunu yaptığı araştırılmalı' diye konuştu. 
Çelebi'nin beyin ameliyatı geçiren emekçiyi kendisine oy vermediği gerekçesiyle tehdit ettiğini iddia eden Yalınkaya  'belediyelerde nelerin yaşandığının sorgulanması gerektiğini' vurguladı ve bu yönde yetkililere çağrı yaptı. 
Çelebi'yi Dikmen Belediyesi'nde küçük küçük imparatorluklar kurmakla suçlayan Yalınkaya, "Bir belediye başkanı, çalışanı bu aşamaya getirmemeli" dedi. 
 
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