Çek yasaklı sayısında patlama

Bu yılın ilk yarısında 673 kişi çek yasağına takıldı. Merkez Bankası verileri, 2021’in altı aylık döneminde çek kullanmaktan men edilen kişilerin sayısının 2020’ye kıyasla yüzde 42.89 oranında arttığını gösterdi

KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre 2021 yılının ilk yarısında 673 kişi çek yasağına takıldı. Çek yasaklı sayısı 2020’nin ilk yarısına kıyasla %42.89 oranında arttı.Merkez Bankası’nın verileri 2021 yılının Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyreğinde 317 kişinin, Nisan-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyreğinde ise 356 kişinin “çek kullanmaktan men edildiğini” gösteriyor.İkinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla %12.3 oranında artış gösteren çek yasaklı sayısının, bozulan ekonominin de etkisiyle üçüncü ve dördüncü çeyrekte daha da yükselmesi bekleniyor.Men edilenlerin sayısı Ocak ayında 123, Şubat ayında 70, Mart ayında 124, Nisan ayında 138, Mayıs ayında 108 ve Haziran ayında da 110 olarak saptandı.Yasaklı sayısı 2020’nin Ocak-Mart döneminde 393, Nisan-Haziran döneminde ise 78 olarak kayıtlara geçmişti. Ancak, bu keskin düşüş, pandemi nedeniyle uygulanan kapanmasının etkisiyle gerçekleşmişti.Merkez Bankası verileri 2021’in altı aylık döneminde çek kullanmaktan men edilen kişilerin sayısının 2020’ye kıyasla %42.89 oranında arttığını göstermesine rağmen, bu rakam 2019’dan %46.03 oranında daha az, 2018’den ise %60.62 oranında daha fazla. İkinci çeyrekler sonunda yasaklı sayısı 2017’de 697, 2018’de 419, 2019’da 1,247, 2020’de ise 471 kişi olmuştu.Ekonomi çevreleri çek yasaklıları sayısının 2015, 2016 ve 2017’de kademeli olarak düştüğünü ancak, 2018’in son çeyreğinde döviz kriziyle birlikte yine ciddi bir sorun olarak geri döndüğünü hatırlatarak, 2019’un ikinci yarısında kısmen sağlanan iyileşmenin, 2020’de olduğu gibi 2021’de de hem pandemi hem de döviz krizi nedeniyle bozulan ekonomiden etkilenmesinden endişe ediyor.İnşaat krizinin patlak verdiği 2007 yılından sonra çek yasaklısı sayısının hızla arttığı ülkemizde birçok kişi karşılıksız çek verme gerekçesiyle yasal olarak zor durumda kalmıştı.2008 yılından önce 700’leri geçmeyen yıllık çek yasaklıları sayısı, piyasanın ekonomik krizden kaynaklanan likidite sorunuyla boğuşması nedeniyle 2008 yılında 1,158’e yükselmişti.Çek yasaklıları sayısı 2009’da 3,636 kişi, 2010’da 3,329 kişi, 2011’de 3,244 kişi, 2012’de 3,842 kişi, 2013’te 2,910 kişi, 2014’te 3,366 kişi, 2015’te 3,699 kişi, 2016’da 2,977, 2017’de 2,499 kişi, 2018’de 2,186 kişi, 2019’da 2,166 kişi, 2020’de ise 1,633 kişi olarak kayıtlara geçmişti.Öte yandan, 2021’in Ocak-Mayıs periyodunda takasa giden 6 milyar 132 milyon 739 bin TL’lik tutarın yazıldığı çeklerdeki 266 milyon 969 bin 655 TL’nin karşılıksız çıktığı bildirildi. Bu dönemde kesilen 470 bin 844 adet çekten, 11 bin 398 adeti hakkında yasal işlem başlatıldığı açıkladı.2020’de de 629 milyon 937 bin 276 TL’lik TL’lik 36 bin 052 çek yasal karşılığı çıkmadığı gerekçesiyle iade edildi. 2019’da ise 249 milyon 956 bin 596 TL tutarının yer aldığı 9 bin 711 adet çek takastan döndü.