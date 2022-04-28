‘Cek-cak’ çok, ‘ucuzluk, işsizlik’ yok

“Yeni” diye bir önceki hükümetin programı olarak sunulan UBP-DP-YDP hükümetinin 10 bin 408 kelimelik hükümet programında, 173 kelime ‘cek’tir ve 305 kelime ‘cak’tır ekleriyle bitti

Hükümet programında ekonomik kriz yaşayan ülkenin gerçekleri olan ‘enflasyon’, ‘pahalılık’, ‘ucuzluk’, ‘işsizlik’ yanında ‘Türk Lirası’na bile tek kelimeyle dahi yer verilmediUBP-DP-YDP hükümet programının kelime analizinde ilginç detaylar ortaya. çıktı.“Yeni (eskisinin aynısı)” program da ekonomi odaklıUBP-DP-YDP koalisyon programında ‘demokrasi’ ve ‘barış’ yanında ‘iki devlet’ ve ‘eşit egemenlik’ de unutuldu!Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP), koalisyon hükümetinin hükümet programı geçtiğimiz Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi’nde okunurken, yeni hükümet programının; istifa eden, ardından tek bakan değişimiyle yeniden halka servis edilen eski hükümetin programının aynısı olduğu dikkati çekti.Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından okunan programda, ekonomiden bol bol söz edilmesine rağmen, halkın beklediği acil ekonomik önlemlerden, Türk Lirası’nın durumundan, ödenemeyen borçlardan, faizlerden, enflasyondan, pahalılıktan söz edilmediği görüldü. “İki devletçi” koalisyon ortakları hem “iki devlete” hem de “eşit egemenlik” ifadelerine programlarında yer vermedi. Bunların yerine Anavatan 8, Türkiye 31 kez kullanıldı. “Kıbrıslı Türk” kelimesi ise tiyatro uzantısı oldu.Hükümet programının kelime analizi yapılırken, program ‘var’ları yanında ‘yok’larıyla da ilgi çekti.Koalisyonun 10 bin 408 kelimelik programında 173 kelime ‘cek’tir ve 305 kelime ‘cak’tır ekleriyle bitiyor.Ekonomi odaklı programda ‘ekonomi’ 52 kez kullanılırken, ekonomiyle ilişkili kelime sayısında eskisine kıyasla düşüş oldu.Bunlardan ‘plan’ 54 kez, ‘proje’ 50 kez programda yer aldı. ‘Turizm’ 29, turizmin ana unsuru ‘ulaşım’ 3 kez, ‘üretim’ 28, ‘üretici’ 5 kez, ‘özel sektör-işveren’ 8, ‘işçi’ 8 kez kullanıldı, ‘özel sektör çalışanı’ ise unutuldu. Ana sektörlerden ‘üniversite’ 8 kez programda yer alırken, ‘üniversite öğrencisi’ yoktu. 36 kez ‘vergi’den söz edilmesine rağmen ‘vergide adalet’ 1 kez kullanıldı, vergi reformuna ise gerek görülmedi.Hükümet programı ekonomi içerikli ama “ekonomik kriz” yaşayan ülkenin gerçekleri olan ‘enflasyon’, ‘pahalılık’, ‘ucuzluk’, ‘işsizlik’ yanında ‘Türk Lirası’na bile tek kelimeyle dahi yer verilmedi.“Kes yapıştır” olduğu görülen programda ‘ekonomik kriz’ 2, ‘ekonomik reform’ 1, ‘asgari ücret’ 1, ‘nitelikli işgücü’ 1 kez kullanıldı. Ülke ekonomisini kemiren ‘kayıt dışılığa’ (kayıt dışı) 2 kez yer verilirken, istihdamda kayırmacılığı, partizanlığı önleyecek ‘liyakat’ kelimesi 1 kez kullanıldı.Hükümet programında ‘Kıbrıs sorunu’ ve ‘federal devlet’ kelimelerine rastlanmazken, ‘federasyon’ kelimesi spor konusunda kullanıldı. ‘10 bini aşkın kelime içinde ‘Demokrasi’ ve ‘barış’, ‘adalet’ kelimeleri unutulanlar listesinde kalmaya devam etti.