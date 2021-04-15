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Çavuşoğlu’nun test sonucu negatif

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun PCR test sonucu negatif çıktı.

Çavuşoğlu’nun test sonucu negatif
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Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz’in pazartesi günü yaptırdığı PCR testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından Bakan Çavuşoğlu başta olmak üzere, Bakanlık’ta çalışanlara ve müdürlere PCR testi yapıldı. Açıklamada, önceki gün yapılan  testlerin sonuçlarının negatif çıktığı kaydedildi.
Bünyamin Merhametsiz, Bakan Çavuşoğlu ile birlikte Türkiye’deki temaslarını tamamlayıp ülkeye döndükten sonra önceki sabah COVID-19 pozitif olduğunu öğrenmiş, Bakan Çavuşoğlu da onun temaslısı olması nedeniyle test sonucu çıkana dek evde izole olduğunu ifade etmişti. 
 
 
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