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Çavuşoğlu’ndan başkan adaylığına yeşil ışık

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UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, UBP’nin maksimum 45 gün içinde kurultaya gideceğini söyledi ve ekledi: "UBP Genel Başkanlığı’nda görev yapmak istiyorum”

Çavuşoğlu’ndan başkan adaylığına yeşil ışık
 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in “Sabah Postası” programına konuk olarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de sona ermesiyle UBP’nin bundan sonraki süreçte atacağı adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mevcut Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Milletvekilliği görevinden istifa edeceğini, mazbatasını aldıktan sonra Meclis’te yemin edip Cumhurbaşkanlığı görevine başlayacağını ve UBP’deki görevinin sona ereceğini ifade eden Çavuşoğlu, UBP’nin maksimum 45 gün içinde kurultaya gideceğini belirtti.
 “Bu ülkenin 45 gün bekleyecek sabrı yok” diyen Çavuşoğlu, bugünkü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında UBP’nin bir ‘grup toplantısı’ yaparak, gerekli takvimlendirmeyi belirleyeceğini ifade etti.

“ÇAVUŞOĞLU ADININ YANINDA UBP GENEL BAŞKANI YAZMASI, BENİM İÇİN BİR ŞEREF OLUR”
Kendisinin UBP Genel Başkanlığı görevine aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine konuşan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
“Siyasette çok iyi bir noktaya geldiğimi düşünüyorum. 5 sene önceki Nazım ile şu anki Nazım aynı değil. Sürekli olarak kendime öz eleştiri yapıyorum. Önce arkadaşlarımla bu süreci değerlendirmem gerekiyor. İçimden böyle bir duygu geçse bile ‘aday olacağım beni seçin’ demiyorum. Takvim belirlendikten sonra gerekli istişareler yapılacak. ‘Sana burada ihtiyaç var’ denirse, yaparım. Nazım Çavuşoğlu adının yanında UBP Genel Başkanı yazması, benim için bir şeref olur. Partim derse, yaparım, partimin görev verdiği her yerde görev yapmaya hazırım.”
Çavuşoğlu, “gönlünde UBP Genel Başkanlığı görevine gelmek var mı?” şeklindeki soru üzerine ise "UBP Genel Başkanlığı’nda da görev yapmak istiyorum” şeklinde yanıt verdi.
 
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