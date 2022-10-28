Çavuşoğlu’na istifa çağrısı

Kamu-İş, KTÖS ve KTOEÖS, eğitimde kaos yaşandığını vurguladı ve Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nu istifaya çağırdı



Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanan Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), eğitimde bir kaos yaşandığını savunarak, “çözüm bulmak yerine, daha çok kaos yarattığını" öne sürdükleri Milli Eğitim Bakanı’nı istifaya çağırdı.

Sendikalar, okulların açıldığı ilk günden itibaren öğretmenlerle ilgili yasaların öğretmenlere danışılmadan değiştirilmesiyle başlayan problemlerin, okullarda çalışan personelin haklarının elinden alınmak istenmesiyle devam ettiğini, eğitim, yönetim ve denetiminin başıboş kaldığını öne sürdü.

Bakanlık binası önünde basın açıklaması yapmak için bir araya gelen sendika yetkililerine, Meclis önünde eylemlerini sürdüren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hademe olarak görev yapan Kamu-İş üyeleri de katılarak, destek verdi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener tarafından okunan basın açıklamasında, önceki günlerde çocuk cinayetine adı karışan birinin okula hademe olarak alındığını anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

“Eğitime yaşanan bu kaosa dur demenin zamanı gelmiştir. Kaosu yaratanların, kaosu çözmesi mümkün değildir. İstifa etmek ve toplumun önünü açmak da bir erdemdir. Okullarda örgütlü üç sendika olarak öğretmeni hedef gösteren, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, okullarımızdaki çalışanların düşük ücretle, güvencesiz ve kadrosuz olarak sömürülmesine ortak olan Eğitim Bakanı’nı istifaya davet ediyoruz.”

KAMU-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu, ortada yasal mevzuat ve kolay çözüm olmasına rağmen, “memlekette kaos yaratarak, sistemi kilitlemekle” suçladı.

Serdaroğlu, hademelerin başlattıkları eylem sonucunda hükümetin olumlu bir adım attığını ancak buna rağmen Bakan Çavuşoğlu’nun hükümetin de önünü tıkamak adına, hademeleri işe alan şirketle yasa dışı bir şekilde iş birliği yaparak, maaşların ödenmesi için eylemde olan mağdur hademeler yerine yeni kişilerin alelacele işe alındığını öne sürdü.

Alelacele işe alımlardan dolayı, okullarda çalışmak üzere işe alınacak kişilerde karakter belgesine bile bakılmadığını savunan Serdaroğlu, şimdi ise Milli Eğitim Bakanlığı ve işe alan şirketin birbirlerini suçladığını öne sürerek, şirketin alt işveren olduğunu, esas işverenin ve denetimden sorumlu merciinin Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu söyledi ve “Bu yanlış bir istifa sebebidir” dedi.

“Kimse bizim emeğimizle, geleceğimizle oynamasın” diyen Serdaroğlu, hükümetin daha önce olumlu bir adım atmış olmasından dolayı kendilerine bugüne kadar süre verdiklerini, çözüm üretilmemesi halinde, gelecek hafta yaşanacaklardan ne sendikaların ne de emekçilerin sorumlu olacağını ifade etti.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı da yaptığı konuşmada, eğitimde ısrarla sorunların çözülmediğini ve emeğin sömürülmesine devam edildiğini öne sürerek, okul çalışanlarıyla ilgili 3 aydır devam eden problemlerden dolayı, hijyen ve sağlık anlamında sıkıntıların okullarda yaygınlaştığını söyledi.

Elmalı, “Sorunlar birikiyor. Öğretmen eksiklikleri, ders kayıpları, okullarımızda çalışan emekçilerin hakkı gasp edilmeye devam ediliyor ve bunlara çözüm için de yeni hak kayıpları, yeni gasplar ortaya çıkıyor” diyerek, okullarda kaos yaratan bu anlayışa asla geçit vermeyeceklerini kaydetti.

“Sorunları çözmesi gerekenlerin bizzat sorun yaratıcı olduğunu” söyleyen Elmalı, “Eğer bu hükümet, bu bakan sorunları çözemeyeceklerse, burada durmasınlar. Bir an önce bu işi çözebilecek insanlara burayı bıraksınlar, istifa etsinler” ifadelerini kullandı ve sorunlar çözülene kadar bakanlığa gelmeye devam edeceklerini dile getirdi.

