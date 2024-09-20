Çavuşoğlu'na istifa çağrısı

Öğretmenler, Eğitim Bakanlığı önünde eyleme gitti. KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Eğitim Bakanı’nın 218 tane konteyner sınıf kurulmasıyla övündüğünü belirtti ve “Tarihte ilk defa okulları açamayan Eğitim Bakanı’nın istifa etmesi gerekiyor” dedi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek için Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, ülkedeki tek gündemin “kurultay” olduğunu söyleyerek eleştirdi.

Öğretmen atamalarının siyasete alet edildiğini savunan Maviş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 218 öğretmeni atayamadığını ve görevlerini yerine getiremeyecek hale geldiğini ifade etti.

“Okullar açılabilirdi.” diyerek, yöneticilerin atamaları bahane bulduğunu kaydeden Maviş, ancak yöneticilerin derdinin “kimi geçici öğretmen atarlarsa kurultayda oylarının artacağı” olduğunu savundu. “Okulları biz açmasaydık çocukların eğitim hakkını gasp etmekle suçlanacaktık.” diyen Burak Maviş, okullara öğretmen ve bina istemek popülizm ise popülizm yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Öğrenci sayısında yüzde 10 civarında artış olduğunu da kaydeden Maviş, nüfus ve vatandaşlık politikası olmamasını da eleştirdi. Maviş, okullardaki yabancı öğrenci sayısında da yüzde 10 civarında artış olduğunu belirterek, bunun da görmezden gelindiğini söyledi.

218 tane konteyner sınıf kurulduğunu ve bunların ısıtma, izolasyon ve havalandırmalarının tamam olmadığını ifade eden Maviş, Eğitim Bakanı’nı konteyner sayısı ile övündüğü gerekçesiyle de eleştirdi.

Eğitim Bakanı’nın açıklamalarında okullara koyduğu tahta, bank, perde, masa gibi ekipmanları sıraladığını anımsatan Maviş, “Koyduğu perdeyi, masayı sayacaksa bu işi bıraksın.” dedi ve öğretmen eksikliklerine bir kez daha vurgu yaptı.

Maviş, “Tarihte ilk defa okulları açamayan Eğitim Bakanı’nın istifa etmesi gerekiyor.” dedi.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora da, Eğitim Bakanı’nın bir televizyonda “okulların hazır olduğunu” söylemesinden 48 saat sonra Bakanlar Kurulu kararı ile eğitim faaliyetlerinin başlamasının ertelendiğini anımsattı. Baybora, Eğitim Bakanı’nı istifa etmeye çağırdı.