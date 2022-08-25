"Çavuşoğlu kabine dışında kalacak" iddiası

Kamu-Sen Başkanı Atan, kulislerdeki kabine değişikliği iddialarını anlattı



Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, kabinede değişiklik olacağı yönündeki iddialara yeni bir boyut kazandırdı.

Ada TV’de Cüneyt Oruç’a konuşan Atan, söz konusu iddiaların her ne kadar Başbakan tarafından yalanlanıyor olsa da kulislerde konuşulmaya devam ettiğini belirtti.

Ülkede her gerçekliğin önce “kulis bilgileri” ile sızdığını hatırlatan Atan, söz konusu iddialar konusunda şöyle konuştu:

“Kabinede değişiklik olacağı çok sık gündeme getiriliyor. Öyle deniyor kulislerde. Hatta öyle ki Yasemin Öztürk’ün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak kabineye gireceği, mevcut bakan Hasan Taçoy’un Ekonomi ve Enerji Bakanı olacağı, Olgun Amcaoğlu’nun Milli Eğitim Bakanı olarak görevinin değişeceği ve Nazım Çavuşoğlu’nun kabine dışında kalacağı konuşuluyor”

