Çavuşoğlu, EİT Eğitim Enstitüsü 4. Mütevelli Heyeti Toplantısı'na katıldı

Bakan Çavuşoğlu, toplantı sırasında üst düzey görüşmelerde de bulundu Pakistan ile yükseköğretim alanında mutabakat zaptı imzalanacak

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İstanbul’da düzenlenen Ekonomik işbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü 4. Mütevelli Heyeti Toplantısı'na katılarak, üst düzey görüşmelerde bulundu.Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre Çavuşoğlu, toplantı kapsamında düzenlenen ikili görüşmeler doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan İslam Cumhuriyeti Federal Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Rana Tanveer Hussain ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Başkanı Mehmet Akif Kireçci ile bir araya geldi.-Çavuşoğlu, Tekin ile görüştüMilli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldiği görüşmede, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişkilerinin her zaman iyi olduğunu dile getirerek, “İki ülke arasında yürüttüğümüz iş birliği tarihi sorumluluğumuzdur.” ifadelerine yer verdi.Konuşmasında, “Bizim ortak gayemiz, devletimizi yüceltmek ve uluslararası platformda Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmaktır.” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, katıldıkları toplantının bu bağlamda çok yararlı olduğunu ve bu girişimleri ancak Anavatan Türkiye’nin liderliğinde yapabildiklerini söyledi.Bu gibi uluslararası toplantıların, KKTC için çok değerli olduğunu ve çok önemsediklerini belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’ne verdiği desteğin önemine vurgu yaparak, yaratılan fırsatlardan ötürü Yusuf Tekin’e teşekkür etti.-TekinTürkiye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC’nin her alanda yer alması için her türlü adımı attıklarını dile getirerek, "Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmak, sizin olduğu gibi bizim de gayemizdir.” ifadelerini kullandı.Bu toplantının, KKTC için yeni bir başlangıcın önünü açacağını ve olumlu sonuçlar yaratacağını dile getiren Tekin, Kıbrıs Türkü’ne verecekleri desteğin devam edeceğine de vurgu yaparak, en kısa sürede KKTC’yi ziyaret etmek istediğini belirtti.-Pakistan ile yükseköğretim alanında mutabakat zaptı imzalanacakBakan Çavuşoğlu, üst düzey görüşmeleri çerçevesinde, Pakistan İslam Cumhuriyeti Federal Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Rana Tanveer Hussain ile de bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede, iki ülke arasında yükseköğretim alanında mutabakat zaptı imzalanmasına yönelik görüş birliğine varıldı.Kardeş Pakistan halkına, Kıbrıs Türk halkının selamlarını ileten Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmenin ve gönüllerde olan birliktelik duygusunu eğitim alanında da iş birliğine dönüştürmenin kendileri için çok önemli bir aşama olduğuna vurgu yaptı.KKTC üniversitelerinde 2 bin 300’e yakın Pakistanlı öğrencinin öğrenim gördüğünü belirten Çavuşoğlu, yapacakları iş birliği ile iki ülke üniversitelerini yakınlaştırmanın görevleri olduğuna dikkat çekti.Çavuşoğlu, iki ülkenin görevlendireceği uzmanların yapacağı ön çalışmanın ardından hazırlanacak mutabakat zaptını ister Lefkoşa’da ister İslamabad’da imzalamaya hazır olduklarını belirterek, yükseköğretimdeki bilgi ve birikimlerin paylaşılmasının çok faydalı olacağına vurgu yaptı.Çavuşoğlu, imzalanacak mutabakat zaptının yükseköğretimde yeni bir açılım olacağına da dikkat çekti.Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda KKTC üniversitelerinde öğrenim gören beş Pakistanlı öğrenciye burs verdiklerini ve gerçekleştirdikleri görüşmenin anısına bir öğrenciye daha burs vereceklerini dile getirerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin artmasını temenni etti.-HussainPakistan İslam Cumhuriyeti Federal Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Rana Tanveer Hussain ise toplantının, iki ülke arasında eğitim alanında yürütülen iş birliğini geliştirmek için bir fırsat yaratacağına inandığını söyledi.Pakistan’ın eğitimde çok güçlü alanlarının olduğunu ve bunlardan birinin yükseköğrenim alanı olduğunu belirten Hussain, bu alanda devlet olarak verdikleri burslar olduğunu kaydetti.Hussain, yürütülecek iş birliği için gerekli adımları atmak için hazır olduklarını ve bir mutabakat zaptına imza atabileceklerini ifade ederek, imza konulacak mutabakatın uygulanmasının da önemine dikkat çekti.Hussain, görüşmeden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, verilen burslardan ötürü Bakan Nazım Çavuşoğlu’na teşekkür etti.-“Enstitü, KKTC’nin görünürlüğüne ve ilişkilerin gelişmesine katkı sağlıyor”Görüşmeleri çerçevesinde son olarak, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Başkanı Mehmet Akif Kireçci ile bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği toplantılarla KKTC’nin görünürlüğüne ve ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesine katkı koyduğunu söyledi.Bu bağlamda, düzenlenen toplantıyı çok önemsediklerini ve eğitim alanında atılacak adımlarda yer almaktan memnuniyet duyduklarına da dile getiren Çavuşoğlu, KKTC’ye gösterdikleri hassasiyet nedeniyle Kireçci’ye teşekkür etti.-KireçciEkonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Başkanı Mehmet Akif Kireçci ise Çavuşoğlu’na enstitünün çalışmaları hakkında bilgi verdi.Kireçci, KKTC’ye her alanda destek vermeye hazır olduklarını da belirterek, toplantının faydalı olacağına inanç belirtti.