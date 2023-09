Çavuş: “KKTC olarak Türk devletleri ile her alanda ilişkileri geliştirmeye hazırız”

Tarım Bakanı Çavuş, “En büyük temennimiz, Türk devletleri ile bir an önce öncelikle tarımsal ürünler konusundaki iş birliğimizin daha da gelişmesidir”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk devletleri ile her alanda ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

İklim değişikliğinden kaynaklı sorunlar olmak üzere, araştırma ve geliştirme, tarımsal ürünlerde ekonomik iş birliği, tarımsal teknik projelerin uygulanması, tohumculuk ve hayvan yetiştiriciliği alanlarında mevcut bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı “2. Türk Devletleri Agro Business Forumu”nun önemine dikkat çeken Çavuş, foruma katılarak diğer ülkeler ile birlikte çalışma yapmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Bakanları 2. Toplantısı’na ev sahipliği yapan kardeş ülke Azerbaycan’ı, Azerbaycan Devleti Tarım Bakanı Majnun Mammadov’u, Genel Sekreter Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev’i ve Türk Devletleri Teşkilatı Sekreteryası’na teşekkürlerini sunan Çavuş, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Türk Devletleri Teşkilatı’nda yer almak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de dediği gibi bayrağımızın kardeş Türk devletleri bayraklarıyla birlikte dalgalandığını görmek, bizler için son derece büyük bir önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.



“İlişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde kararlıyız”



İş birliği temelini tesis eden bu birliktelikle kardeş Türk devletleri ile var olan ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde kararlı olduklarını vurgulayan Çavuş, ülkede hayvancılık, narenciye, patates, enginar, gibi geniş kapsamlı üretim ve ihracatı yapılan tarımsal ürünlerin yanı sıra, süt ve süt ürünlerinin de gelişmiş bir imalat sanayisine sahip olduğunu kaydetti.

Pandemi dönemiyle birlikte ortaya çıkan ve temel gıdaya olan ihtiyacın öneminin tüm dünya ile birlikte görüldüğüne dikkat çeken Çavuş, Kıbrıs Türk halkının bu sürecin milli mücadele yıllarında olduğu gibi, kenetlenerek atlatmayı bildiğini ve başta gıda arzı olmak üzere gıda güvenliğini ileriki yıllarda da sağlayabilmek adına yeni projeler için çalışmalara sürat verildiğini belirtti.



Asrın projesi…



Çavuş, ülkenin en büyük sorunlarından biri olan içme ve kullanma suyuna çözüm olabilmesi adına atılan en büyük adımın asrın projesi olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen Su Temin Projesi ile denizin 250 metre altından 66.5 kilometre boyunca döşenen askılı boru sistemi ile toplamda 106 kilometre uzunluğundaki hat ile KKTC’ye yılda 75 milyon metreküp su taşındığına dikkat çeken Çavuş, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti devletinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sağlanan bu can suyu, bugün neredeyse her eve ulaşmıştır. Ülkemizde içme ve kullanma suyu sorunu Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her alanda olduğu gibi bu alanda da göstermiş olduğu sınırsız desteği ile ortadan kalkmış durumdadır.” dedi.

Asrın projesinin 2’nci etap olarak adlandırılan ve aynı zamanda kullanım sularının arıtılmasından elde edilecek suyun toprakla buluşması projesi çalışmalarının hızlandırmış olduğunu dile getiren Çavuş, sulama suyu projesinin başlangıcı olan Güzelyurt bölgesindeki 35 bin dönümlük narenciye bahçelerinin 18 bin dönümlük kısmına şu an su verildiğini, böylelikle geriye kalan kısmının da yakın zamanda kaliteli suya kavuşmasının sağlanacağını kaydetti.

İleriki 3 yılın sonunda tarımsal kullanım suyunun, adanın en verimli bölgesi olan ancak kuraklık dolayısıyla beklenen verimin alınamadığı Mesarya bölgesine ulaşmış olacağını dile getiren Çavuş, bu yöndeki çalışmaların hâlihazırda başladığını belirtti.

Tarım ve Doğal Kayaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, tarımsal üretim modelleri, üretim dalları ve bunun yanında en büyük sorun olan pazarlama konusunda uzman ekip ve kadrolarla ülke için faydalı olacak yeni bir dönem planladıklarını kaydederek yeni dönem içerisinde eko-agro turizmle ülke tarımını buluşturmanın temel misyonları arasında olacağını belirtti.

Ülkenin tarımsal üretiminin kendi kendine yetebilmesi ve başta avantajlı olunan erkenci iklim, yöresel ve kültürel tarımsal ürünler olmak üzere, tarımsal üretimin planlanmasıyla artırılması hedeflenen üretimin ihracat ile taçlandırılmasının öncelikleri arasında olduğuna dikkat çeken Çavuş, “Kırsal kalkınma ve tarımsal üretimin artması hedefi ile yeni projelerimiz 2024 yılında hayat bulacaktır. Özellikle ürettiğimiz ürünlerin tüm dünyadan önce bizzat kardeş Türk devletleri ile buluşması bizim için önem arz etmektedir. Bunun için sizlerle her zaman iş birliğine hazır olduğumuzun altını çizer çalışma alanlarımızı daha sıklaştırmamız gereğini ifade ederim.” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’ndaki konuşması esnasında KKTC’nin tanınmasına, izolasyon ve ambargolara son verilmesine ilişkin uluslararası topluma yaptığı tarihi çağrılarının ardından, 11 Kasım 2022’de Özbekistan’da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde, KKTC’nin Anayasal adıyla gözlemci üye olarak kabul edilmesinin, KKTC’de yeni bir dönemin başlangıcı olduğuna vurgu yapan Çavuş, bu üyeliğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çok büyük bir memnuniyet ve sevinçle karşılandığını kaydetti.

“Kıbrıs Türk halkı Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır”



Kıbrıs Türk halkının, büyük Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Çavuş, Türk devletleri ile her alanda ilişkilerini geliştirmeye hazır olunduğunu belirtti.

21'inci yüzyılı “Türk yüzyılı” yapma ve aynı zamanda tüm siyasal dengeleri de derinden etkileyebilme potansiyeline fazlasıyla sahip olan Türk Devletleri Teşkilatı’nın sınırlarının Doğu Akdeniz’e kadar genişlediğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılımıyla daha da güçlü hale geldiğini dile getiren Çavuş, başta iklim değişikliğinden kaynaklı sorunlar olmak üzere, araştırma ve geliştirme, tarımsal ürünlerde ekonomik işbirliği, tarımsal teknik ve projelerin uygulanması, tohumculuk ve hayvan yetiştiriciliği alanlarında mevcut bilgi ve tecrübeleri paylaşmaktan ve birlikte geliştirme fırsatı yakalamaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Çavuş konuşmasının sonunda, “En büyük temennimiz, Türk devletleri ile bir an önce öncelikle tarımsal ürünler konusundaki iş birliğimizin daha da gelişmesidir.” ifadelerini kullanarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bugün burada düşüncelerini dile getirmekten duyduğu memnuniyeti kaydetti ve organizasyona katkı koyan, TDT sekretaryası, ev sahibi Azerbaycan Cumhuriyeti liderliğine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Azerbaycan Devleti Tarım Bakanı Majnun Mammadov ile baş başa görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından aile fotoğrafı çekildi.