Çavdır’ın adı ölümsüzleşti

Türkiye'deki depremde hayatını kaybeden Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi uzmanı Evren Çavdır’ın dün doğum günüydü. Çavdır’ın adı Koordinasyon Merkezi toplantı salonuna adı verildi

Türkiye'deki 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Başbakanlık Avrupa Birliği (AB) Koordinasyon Merkezi uzmanı Evren Çavdır doğum gününde anılarak, onu yaşatmak amacıyla Koordinasyon Merkezi toplantı salonuna adı verildi.

AB Koordinasyon Merkezi’nde dün saat 10.00’da yapılan anma töreninde, Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi adına Betül Atasayan Gülseven, ailesi adına Hasan Uluçay ve son olarak Başbakan Ünal Üstel birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Çavdır’ın iş arkadaşları tarafından hazırlanan video gösterimi yapıldı.

Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi adına konuşan, Evren Çavdır’ın çalışma arkadaşı Betül Atasayan Gülseven, ilk sözü alarak, Çavdır’ın doğum gününde onu anmak, ismini yaşatmak ve her daim yanlarında olduğunu hissetmek amacıyla toplantı salonuna isminin verilmesi için bir araya gelindiğini kaydetti ve kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerini iletti.

“Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleşen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş Depremi’ne ne yazık ki çok sevdiğimiz kardeşimiz Evren’i, can dostumuz eşi Havva’yı dünyalar tatlısı kızı Elvin’i, şampiyon meleklerimizi toprağa vermenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” diyen Gülseven, bu olayın tüm dünyayı ve ülkeyi derinden sarstığını, AB Koordinasyon Merkezi’ne ise ateş düşürdüğünü belirtti.

Gülseven, 15 yıllık çalışma arkadaşı ve dostu olan Evren Çavdır’ı anlatmanın çok zor olduğunu ifade ederek, dün Çavdır’ın doğum günü olduğunu ancak onsuz kutlamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Gülseven, AB Koordinasyon Merkezi olarak Evren Çavdır için kaleme aldıkları mektubu okuyarak, konuşmasını sonlandırdı.

HASAN ULUÇAY: “EVREN, ÇOK İYİ BİR EVLAT, ÇOK İYİ BİR EŞ, ÇOK İYİ BİR BABA VE ÇOK İYİ BİR YEĞENDİ”

Evren Çavdır’ın ailesi adına konuşan Hasan Uluçay, Çavdır’ın iş arkadaşlarının toplantı salonuna ismini vererek, yaşatılması kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Dün Evren Çavdır’ın 43’üncü doğum günü olduğunu ve böyle kutlamayı hiç hayal etmediklerini kaydeden Uluçay, 6 Şubat’ın kader olmadığını, İsias Otel’i yapan vicdansız insanların sebep olduğu bir cinayet ve katliam olduğunu söyledi.

Uluçay, sorumluların tümünün cezalandırılmasını, devlet yetkililerinin de olayın takipçisi olmalarını beklediklerini dile getirdi.

“Evren çok iyi bir evlat, çok iyi bir eş, çok iyi bir baba, çok iyi bir yeğen, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir insan ve çok iyi bir iş arkadaşıydı. KKTC için çalışan, disiplinli ve özverili bir kişiydi” diyen Uluçay, yaşasaydı; Evren Çavdır’ın ülkesine daha çok hizmette bulunacağını ifade etti.

