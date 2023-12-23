Çatalköy’e yeni cami

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çatalköy’de yapılan Hazreti Ömer Camisi’nin açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, camide okutulacak mevlitlerin ve şehitlere edilecek duaların hayırlara vesile olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, caminin yapımında emeği geçen mimar, mühendis ve hayırseverlere de teşekkür etti.
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