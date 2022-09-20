Çatalköy’de yarın 3 saatlik elektrik kesintisi…

Çatalköy’de yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle Çatalköy Şah Market ile Eski Lemar arasında kalan bölgeye üç saat elektrik verilemeyecek.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında yapılacak.