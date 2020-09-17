Çatalköy’de korkulan olmadı

Çatalköy'deki Nahide Kuaför'ün işletmecisi Nahide Çiftçioğlu, korona virüs temaslısı olan çalışanının korona virüs test sonucunun negatif çıktığını açıkladı



Çatalköy'de faaliyet gösteren Nahide Kuaför Salonu işletmecisi Nahide Çiftçioğlu, korona virüs temaslısı olan çalışanının korona virüs test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çiftçioğlu, her ihtimale ilişkin ikinci kez PCR testi yaptıracaklarını söyledi.

Nahide Kuaför Salonu’nda çalışan bir kişinin babasının korona virüs testi pozitif çıkmış, Nahide Çiftçioğlu, her ihtimale karşın işletmesini kapatma kararı almıştı.



Nahide Çiftçioğlu’nun açıklaması şöyle:

Değerli müşterilerimiz Safiye’ye (personelin adı) test yapıldı. Safiye’nin test sonucu negatif çıktı. Müşterilerimizin açısından düşünürsek Safiye’nin temaslısının temaslısı olarak test sonucumuz temiz çıktı. Bu arada bizler evimizde izole olarak kalmaya devam edeceğiz.

2’nci test sonucunu da bekleyerek o da temiz çıkınca son olarak ekibimle birlikte test sonuçlarını size paylaşarak bilgi vereceğim.

3-4 gün daha beklemek en güzelidir sonrası dükkanımızı açarız kısmetse.

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