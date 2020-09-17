banner480
banner69
249 0
15 gün misafir kabul etmeyin
15 gün misafir kabul etmeyin
90 0
 
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
40 0
93 0
Bertan bey şımarık çocuk gibi
Bertan bey şımarık çocuk gibi
418 0
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
39 0
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
19 0
banner460

Çatalköy’de korkulan olmadı

banner476

Çatalköy'deki Nahide Kuaför'ün işletmecisi Nahide Çiftçioğlu, korona virüs temaslısı olan çalışanının korona virüs test sonucunun negatif çıktığını açıkladı

Çatalköy’de korkulan olmadı

Çatalköy'de faaliyet gösteren Nahide Kuaför Salonu işletmecisi Nahide Çiftçioğlu, korona virüs temaslısı olan çalışanının korona virüs test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.
Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çiftçioğlu, her ihtimale ilişkin ikinci kez PCR testi yaptıracaklarını söyledi.
Nahide Kuaför Salonu’nda çalışan bir kişinin babasının korona virüs testi pozitif çıkmış, Nahide Çiftçioğlu, her ihtimale karşın işletmesini kapatma kararı almıştı.

Nahide Çiftçioğlu’nun açıklaması şöyle:
Değerli müşterilerimiz Safiye’ye (personelin adı) test yapıldı. Safiye’nin test sonucu negatif çıktı. Müşterilerimizin açısından düşünürsek Safiye’nin temaslısının temaslısı olarak test sonucumuz temiz çıktı. Bu arada bizler evimizde izole olarak kalmaya devam edeceğiz.
2’nci test sonucunu da bekleyerek o da temiz çıkınca son olarak ekibimle birlikte test sonuçlarını size paylaşarak bilgi vereceğim.
3-4 gün daha beklemek en güzelidir sonrası dükkanımızı açarız kısmetse.
İlk haberi sevinerek sizlere bilgi
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.