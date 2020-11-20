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Çatalköy ve Ozanköy'de hortum kırdı geçirdi

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Çatalköy ve Ozanköy'de hortum kırdı geçirdi
Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı havayla birlikte çeşitli bölgelerde hortumlar ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Çatalköy-Ozanköy arasında öğle saatlerinde meydana gelen büyük hortum nedeniyle birçok ev ve iş yerinde büyük hasar meydana geldi.
Girne-Esentepe yolunda ağaç dallarının yola savrulduğu için süücülerin dikkatli süüş yapmaları uyarısında bulunuldu.
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