Çatalköy ve Ozanköy'de hortum kırdı geçirdi

Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı havayla birlikte çeşitli bölgelerde hortumlar ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Çatalköy-Ozanköy arasında öğle saatlerinde meydana gelen büyük hortum nedeniyle birçok ev ve iş yerinde büyük hasar meydana geldi.
Girne-Esentepe yolunda ağaç dallarının yola savrulduğu için süücülerin dikkatli süüş yapmaları uyarısında bulunuldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.