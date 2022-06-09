banner762
banner815
“Doğa tahribatına dur deme zamanı gelmedi mi?”
“Doğa tahribatına dur deme zamanı gelmedi mi?”
14 0
Klasikler 7.YDÜ Rallisi ile yollardaydı
Klasikler 7.YDÜ Rallisi ile yollardaydı
10 0
 
“Böylesi Avrupa’da bile yok”
“Böylesi Avrupa’da bile yok”
18 0
Çevre Dairesi göreve
Çevre Dairesi göreve
64 0
Maaşlara artış geliyor
Maaşlara artış geliyor
424 0
Endurocular Girne’de yarıştı
Endurocular Girne’de yarıştı
14 0
Koopspor, finale göz kırptı
Koopspor, finale göz kırptı
12 0
banner797
banner854

Çatalköy Taksiciler Birliği: “Haklarımızı eylemlerle arayacağız”

banner476

banner825
Çatalköy Taksiciler Birliği: “Haklarımızı eylemlerle arayacağız”

 Çatalköy Taksiciler Birliği, Çatalköy bölgesinde durakları bulunan bir otel casinosunun kaçak taşımacılığı hız kesmeden sürdürdüğünü ve kaçak taşımacılığa karşı denetimlerin durduğunu ileri sürerek, taksi sektörünün “ciddi bir şekilde mağdur edildiğini” ve “artık sabırlarının kalmadığını” belirtti. Birlik, dizi eylem hazırlığında olduğunu açıklayarak, “haklarını eylemlerle arayacağını” duyurdu.

Çatalköy Taksiciler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birliğin “20 Mart’ta bir basın açıklaması yaparak kaçak taşımacılık konusunu gündeme getirdiği ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın bir demecinde ‘biraz daha sabır, taksi esnafının hakkını kimseye yedirmeyiz’ açıklamasında bulunduğu” hatırlatılarak, tüm bunlara rağmen kaçak taşımacılığa karşı denetimlerin durdurulduğu ileri sürüldü.

Denetimlerin devam ettirilmemesinden dolayı Çatalköy bölgesinde durakları bulunduğu halde bir otel casinosunun kaçak taşımacılığı hız kesmeden sürdürdüğünü ve taksi sektörünü ciddi şekilde mağdur ettiğini ileri süren Çatalköy Taksiciler Birliği, “Artık sabrımız kalmadı” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, “Taksi sektörünün kanayan yarası olan kaçak taşımacılığa karşı ve halen sektörün diğer sorunlarına çözüm bulunmasını beklerken, son zamanlarda, turistik T izinlerinin verileceğine yönelik adımlar atılacağını sıkça duymaya başladıklarını” savunularak, “Tüm sektör başkanları olarak bir dizi eylemler için görüşmeler hazırladığımızı ve haklarımızı eylemlerle arayacağımız kamuoyu ile paylaşırız” denildi.

Çatalköy Taksiciler Birliği, ilgili kurumları bir kez daha ivedilikle göreve davet ettiğini de ekledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.