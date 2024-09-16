Çatalköy-Girne yoluna başlanacak

Girne-Alsancak yoluna ciddi bir kaynak ayrıldığını ve bitmek üzere olduğunu aktaran Bakan Arıklı, bunun tamamlanmasının ardından Çatalköy-Girne yoluna başlayacaklarını açıkladı

Ülkedeki yol projelerine ilişkin konuşan Bakan Arıklı, Girne-Alsancak yoluna ciddi bir kaynak ayrıldığını ve bitmek üzere olduğunu aktardı. Arıklı, bunun tamamlanmasının ardından Çatalköy-Girne yoluna başlayacaklarını söyledi ve Başbakan Ünal Üstel’in bu projelere gösterdiği ilgiden bahsetti. Arıklı, “Sayın Başbakanın özel ilgisi ve şartları zorlaması neticesinde Girne-Alsancak yolunu şu anda bitirmek üzereyiz. Sayın Başbakan sağ olsun, gereken titizliği göstermese o yolu yapamazdık. Hemen arkasından Çatalköy-Girne yoluna başlayacağız. Bununla ilgili de Sayın Başbakanın özel ilgisi var. Çünkü Girne doğu ve batı yolları çok ciddi bir işkence haline dönüştü.” diye konuştu.

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın da katılımıyla Kuzey Çevre Yolu projesi ile ilgili yapılan törene işaret eden Arıklı, “Burada yaklaşık 32 civarında istimlak sorunu vardı. Bu istimlak sorununun kaynağını Türkiye Cumhuriyeti bize verdi, sorunu çözdük. En geç Nisan ayına kadar bu proje bitmiş olacak ve özellikle Gönyeli Çemberi olmak üzere trafiğimizi çok rahatlatacak.” ifadelerini kullandı.

Gönyeli Alpet kavşağından Haspolat’a kadar beş tane akıllı kavşak projesini de yapacaklarını belirten Arıklı, bu şekilde Lefkoşa trafiğini büyük ölçüde rahatlatacaklarını da sözlerine ekledi.