Çatalköy-Esentepe Belediyesi izinsiz ve ruhsatlandırılmamış yapıların denetimine başlıyor

17 Nisan tarihine kadar gerekli işlemleri tamamlamayan yapı sahipleri hakkında yasal işlem başlatılacak

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, izinsiz ve ruhsatlandırılmamış yapıların denetimine başlayacağını duyurdu. Belediye, 17 Nisan tarihine kadar gerekli işlemleri tamamlamayan yapı sahipleri hakkında yasal işlem başlatacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 17 Nisan itibariyle Çatalköy-Esentepe Belediyesi sınırları içinde, inşaat ruhsatı alınmadan inşaatı başlamış tüm yapılar için KTMMOB, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası’ndan vizeleri alınmış ve Tapu Dairesi’nden “Onaylı Son Durum Krokisi” (sınır ihlali olmadığını ispat eden belge) ile birlikte belediyeye başvurulması gerektiği kaydedildi.

-İnşaat ruhsatı harcının yüzde 10’u kadar cezai işlem

Belirtilen tarihe kadar başvuru yapılmaması halinde Belediyenin, 51/1995 sayılı yasaya dayanarak, yasal işlem başlatacağı vurgulanan açıklamada, verilen sürede gerekli işlemlerini tamamlamayan ve halen inşaatına devam eden yapı sahipleri için Belediyenin, her gün için yasanın öngördüğü inşaat ruhsatı harcının yüzde 10’u kadar cezai işlem uygulayacağı da duyuruldu.