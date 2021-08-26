Çatalköy Belediyesi'nde BEL-SEN yetkili sendika oldu

Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası (BEL-SEN), Çatalköy Belediyesi’nde yetkili sendika oldu.
Çatalköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediyede örgütlü bulunan BEL-SEN ve Belediye Emekçileri Sendikası (BES) arasında yetkili sendikanın belirlenmesi amacıyla 42/96 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın 12. maddesi kuralları çerçevesinde referandum gerçekleştirildi.
Toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunan 82 personelin oy kullandığı referandum sonucunda, BEL-SEN 56 oy, BES 26 oy aldı.
Referandumdan çıkan bu sonuçla BEL-SEN, Çatalköy Belediyesi’nde en fazla üyeye sahip sendika oldu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkili olarak belirlendi.
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